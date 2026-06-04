Noví lídři v Deloitte. Firma posiluje právo, audit, daně i kyberbezpečnost
Poradensko-technologická společnost Deloitte oznámila několik změn ve vedení svých klíčových oddělení v České republice a na Slovensku. Týkají se práva, auditu, daní i consultingu. Nové role získávají Jiřina Procházková, Miroslav Mayer, Marek Romancov a Jakub Höll.
Poradensko-technologická společnost Deloitte oznámila několik změn ve vedení svých klíčových oddělení v České republice a na Slovensku. Týkají se práva, auditu, daní i consultingu.
Jiřina Procházková se stává CE partnerkou české advokátní kanceláře Deloitte Legal. Miroslav Mayer nově povede oddělení Audit & Assurance pro český a slovenský cluster Deloitte. Marek Romancov se stává řídícím partnerem Tax & Legal pro Česko a Slovensko. Jakub Höll byl jmenován partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE a dál zůstává Cyber Leaderem pro Česko a Slovensko.
Podle Deloitte změny souvisejí s dalším rozvojem klíčových oblastí firmy, důrazem na inovace a práci s klienty.
Procházková posiluje Deloitte Legal
Jiřina Procházková se do nové role posouvá z pozice partnerky Deloitte Legal. V advokátní kanceláři vede praxi zaměřenou na daňové litigace a řešení sporů. Specializuje se na správu daní, daňové spory a regulaci veřejné podpory. Má zkušenosti se zastupováním klientů před soudy v Česku i Evropské unii, zejména v oblasti odpočtů na výzkum a vývoj, zneužití práva v daňové oblasti a DPH. V loňském roce byla zvolena do představenstva České advokátní komory a dlouhodobě vede projekt Zákon roku. Doporučují ji také žebříčky Chambers a Legal 500 a figuruje mezi TOP 100 ženami česko-slovenského právního byznysu.
„Daňové spory jsou dnes čím dál komplexnější a vyžadují nejen hlubokou znalost práva, ale i strategický nadhled v kontextu rychle se vyvíjející judikatury, regulace a ekonomické reality dotčených společností,“ uvedla Procházková.
V nové roli se chce soustředit na další rozvoj týmu a posílení business developmentu kanceláře.
Advokátní kancelář Deloitte Legal má novou CE partnerku. K 1. červnu se jí stala Jiřina Procházková, dosavadní partnerka české kanceláře a vedoucí oddělení pro daňové litigace a řešení sporů. V českém týmu CE partnerů doplní Martina Bohuslava a Petra Suchého a stává se třetím společníkem.
Deloitte Legal rozšiřuje vedení. Expertka na daňové spory Procházková se stala CE partnerkou
Zprávy z firem
Advokátní kancelář Deloitte Legal má novou CE partnerku. K 1. červnu se jí stala Jiřina Procházková, dosavadní partnerka české kanceláře a vedoucí oddělení pro daňové litigace a řešení sporů. V českém týmu CE partnerů doplní Martina Bohuslava a Petra Suchého a stává se třetím společníkem.
Mayer povede audit v Česku a na Slovensku
Novým řídícím partnerem oddělení Audit & Assurance pro český a slovenský cluster se stává Miroslav Mayer. Ve funkci navazuje na Davida Batala, který po osmi letech v roli dokončuje mandát a přesouvá se na pozici Audit & Assurance Growth Leader pro region střední Evropy. Mayer se dlouhodobě specializuje na audit finančních institucí. Během kariéry získal také zkušenosti v oblasti auditu nemovitostních klientů. Je členem ACCA a registrovaným statutárním auditorem v České republice.
„V nové roli chci navázat na úspěšnou trajektorii z posledních let a dále ji rozvíjet,“ uvedl Mayer. Mezi priority řadí posilování vztahů s klíčovými klienty, rozvoj nových příležitostí v auditních a ujišťovacích službách, vyšší efektivitu, využívání technologií a AI nástrojů i práci s talenty.
Romancov přebírá Tax & Legal
Marek Romancov se stává řídícím partnerem oddělení Tax & Legal pro český a slovenský cluster Deloitte. V roli střídá Adhama Hafoudha, který nově přebírá pozici Tax & Legal Business Leader pro region střední Evropy. Romancov se dlouhodobě věnuje transferovým cenám. Během více než třicetileté kariéry se podílel na řadě projektů v Česku i ve střední Evropě.
„Daně jsou pořád lokálním byznysem, zároveň ale vidím velký prostor pro větší propojení – ať už v oblasti využívání AI technologií, spolupráce na klientech nebo sdílení zkušeností a trendů,“ uvedl Romancov. Za důležité považuje také efektivnější poskytování služeb a větší zapojení delivery center.
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Höll posiluje consulting a kyberbezpečnost
Jakub Höll se nově stává partnerem v oddělení Consulting v rámci Deloitte CE. Současně dál zůstává v roli Cyber Leadera pro Česko a Slovensko.
Zastřešuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti a regulatorní compliance. Na regionální úrovni vede také iniciativy spojené s regulatorními požadavky ve střední Evropě.
Höll se specializuje na řízení komplexních projektů v IT a kybernetické bezpečnosti. Zaměřuje se také na implementaci bezpečnostních rámců, které firmám pomáhají posilovat odolnost vůči kybernetickým hrozbám a zvládat digitální transformaci. Zkušenosti má z finančního, výrobního, automobilového, farmaceutického i veřejného sektoru.
„Kybernetická bezpečnost se dnes stává jedním z hlavních faktorů důvěry mezi firmami a jejich zákazníky. Nestačí ji vnímat jen jako technickou disciplínu – je to strategické téma, které ovlivňuje řízení celé organizace,“ uvedl Höll.
V nové roli se chce zaměřit na to, aby Deloitte klientům pomáhal nejen reagovat na regulatorní požadavky, ale také budovat dlouhodobou odolnost a bezpečnou digitální transformaci.
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Technologie, regulace a klienti
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Deloitte patří mezi největší poradensko-technologické společnosti na světě. Profesionální služby v oblasti daní, auditu, consultingu, podnikových rizik, finančního a právního poradenství poskytuje prostřednictvím více než 415 tisíc odborníků ve více než 150 zemích.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.