Na nájem mají, na jídlo už ne. Sbírka potravin připomíná skrytou chudobu
Stačí vážná nemoc, ztráta zaměstnání nebo nečekaně vysoký účet za energie. Z běžné domácnosti se může během krátké doby stát rodina, které nezbývají peníze ani na základní potraviny. Potravinové banky loni pomohly 430 tisícům lidí v nouzi. Další příležitost přispět dostanou Češi v sobotu 14. listopadu, kdy se uskuteční podzimní Sbírka potravin. Její letošní kampaň upozorňuje na příběhy lidí, jejichž prázdné talíře nejsou na první pohled vidět.
Celý život pracovali, platili účty a žili běžným životem. Pak ale přišla nemoc, ztráta zaměstnání nebo nečekané výdaje. A najednou nezbývá dost peněz ani na jídlo. Pro některé seniory, samoživitele nebo rodiny s dětmi není podobná situace výjimečnou krizí, ale každodenní realitou.
Právě na tyto příběhy chce upozornit letošní podzimní Sbírka potravin. Její organizátoři tentokrát vsadili na jednoduchý, ale výmluvný symbol. Prázdné talíře, na kterých místo jídla figurují příběhy lidí, kteří se ocitli ve finančních potížích.
Za nedostatkem peněz na potraviny se totiž nemusí skrývat dlouhodobá nezaměstnanost nebo sociální vyloučení. Někdy stačí jediné vážné onemocnění, péče o nemocného člena rodiny nebo vysoké vyúčtování energií. Domácnost, která ještě nedávno vycházela s penězi, se může dostat do situace, kdy musí vybírat mezi zaplacením nezbytných účtů a nákupem potravin.
„Jídlo, jaké svět neviděl, nenasytí,“ zní hlavní motto letošní kampaně. Připomíná, že potravinová nouze často zůstává skrytá za dveřmi domácností, které se navenek nijak neliší od ostatních.
Potravinové banky loni pomohly 430 tisícům lidí
Rozsah potravinové pomoci v Česku ukazují loňské statistiky. Podle České federace potravinových bank se v roce 2025 dostala pomoc k 430 tisícům lidí v obtížné životní situaci. Potravinové banky zároveň shromáždily 17 400 tun potravin a základní drogerie, což představovalo rekordní objem.
Pomoc míří především k rodinám s dětmi, rodičům samoživitelům, seniorům či lidem se zdravotním postižením. Využívají ji ale také domácnosti, které se dostaly do náhlé finanční krize.
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Potravinová pomoc přitom neznamená jen zajištění základního jídla. Lidem v obtížné situaci může uvolnit část rodinného rozpočtu na další nezbytné výdaje, například bydlení, energie nebo léky.
Systém potravinových bank zároveň pomáhá omezovat plýtvání. Vedle darů veřejnosti totiž zachraňuje také potraviny, které by se jinak kvůli přebytkům nebo blížícímu se konci trvanlivosti nemusely dostat ke spotřebitelům. Potravinové banky tak propojují dvě zdánlivě odlišné výzvy – nedostatek jídla u části obyvatel a jeho přebytky jinde.
Pomoci lze při běžném nákupu. Stačí jedna položka navíc
Podzimní Sbírka potravin se uskuteční v sobotu 14. listopadu 2026 od 8 do 18 hodin v zapojených obchodech po celé České republice. Princip zůstává jednoduchý. Zákazníci mohou při běžném nákupu přidat do košíku trvanlivé potraviny nebo základní hygienické potřeby. Za pokladnami je následně předají dobrovolníkům v zelených zástěrách.
Nejvíce pomohou konzervy, rýže, těstoviny, luštěniny, trvanlivé mléko, olej či dětská výživa. Z drogistického zboží jsou potřebné například mýdla, šampony, zubní pasty, dětské pleny nebo další základní hygienické potřeby.
Kdo se do kamenného obchodu nedostane, může přispět také prostřednictvím partnerských internetových obchodů. Online část sbírky potrvá od 10. do 24. listopadu.
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Význam sbírky pro každodenní fungování potravinových bank zdůraznil jejich předseda Aleš Slavíček při jejím jarním kole. „Sbírka potravin je pro potravinové banky zásadním zdrojem trvanlivých potravin, které nám umožňují pomáhat lidem v nouzi po celý rok a tam, kde je to nejvíce potřeba,“ uvedl tehdy.
Od nákupního košíku k lidem v nouzi
Darované potraviny a drogerie putují do regionálních potravinových bank, kde je pracovníci a dobrovolníci kontrolují a třídí. Prostřednictvím spolupracujících charitativních, sociálních a neziskových organizací se následně dostávají k lidem, kteří pomoc potřebují.
Na organizaci sbírky se podílejí tisíce dobrovolníků, obchodní řetězce, potravinové banky i neziskové organizace. Právě jejich spolupráce umožňuje shromáždit během jediného dne velké množství potravin a zajistit jejich následnou distribuci.
Pro jednoho člověka znamená konzerva, balení těstovin nebo litr trvanlivého mléka jen několik desítek korun navíc. Pro jiného mohou být součástí pomoci, díky níž zvládne obtížné období.
Seznam zapojených prodejen a další informace jsou dostupné na webu Sbírky potravin.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.