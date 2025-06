MTX Group Petr Otavy posiluje v obalovém průmyslu. Kupuje významný závod společnosti Aluflexpack v Chorvatsku

Průmyslová skupina MTX Group roste. Mezi nejvýznamnější firmy patří Metalimex, Strojmetal Aluminium Forging, OKK Koksovny, Al Invest Břidličná, Povrly Copper Industiries nebo Tapa Tábor. Skupina zaměstnává přes 2 600 lidí, její obrat v roce 2024 dosáhl 56 miliard korun.

Společnost MTX Group získala akvizicí klíčový výrobní závod společnosti Aluflexpack zabývající se produkcí tzv. retortovatelných hliníkových obalů pro potraviny a jiné produkty. Česká průmyslová skupina využila příležitosti, která vznikla v rámci antimonopolního šetření akvizice společnosti Aluflexpack AG globálním výrobcem a dodavatelem obalů, společností Constantia Flexibles GmbH. Aby se obě strany vypořádaly s obavami Evropské komise v oblasti hospodářské soutěže, Aluflexpack nabídl k odkupu svůj výrobní závod Omial Novi společnosti MTX Group.

Obě strany podepsaly smlouvu o koupi a prodeji akcií (SPA) a transakce byla následně schválena Evropskou komisí. Skupina MTX Group získává výrobní závod Aluflexpack Omial Novi v chorvatském Omiši spolu s obchodním fondem, který se se specializuje na výrobou obalů pro výrobky, které vyžadují sterilizaci. Evropská komise dospěla k závěru, že ovládnutí společnosti Aluflexpack firmou Constantia Flexibles společně s divesticí závodu Omial Novi nenaruší hospodářskou soutěž.

Petr Otava, majitel skupiny MTX Group, k transakci uvedl: „Akvizice závodu Omial Novi od společnosti Aluflexpack vhodně zapadá do naší strategie vertikálně rozvíjet naše obchodní činnosti. V oblasti obalů máme ambici do roku 2030 ztrojnásobit náš současný obrat. Společnosti skupiny MTX Group patří mezi tradiční zpracovatele hliníku a výrobce obalů, naše provozy neustále inovujeme a investujeme do jejich modernizace. Naším cílem je vytvářet dlouhodobou hodnotu a podporovat konkurenceschopnost a udržitelnost našich provozů ve všech odvětvích a všech regionech, kde působíme.“

Takzvané retortované obaly, v jejichž výrobě má závod Omial Novi silnou pozici, jsou navrženy tak, aby odolaly vyšším teplotám při tepelné sterilizaci (tzv. retortování). Tento proces se používá k prodloužení trvanlivosti výrobků bez nutnosti chlazení, přičemž produkty zůstávají bezpečné a stabilní. Typickým využitím této technologie jsou obaly pro hotová jídla, konzervované maso a zeleninu či krmivo pro mazlíčky.

Skupina MTX Group zahrnuje 31 firem v České republice i v zahraničí a významnou oblastí jejího podnikání je výroba hliníkových polotovarů a obalů, kterou reprezentují například společnosti Al Invest Břidličná, jejíž tržby za rok 2023 dosáhly 5 miliard korun, či TAPA Tábor s tržbami 1,2 miliardy korun.

