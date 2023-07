Mobilní data mimo Unii za stovku na týden? Jde to

Chytrý telefon se stal na cestách nezbytným společníkem, jak si ale zajistit funkční data bez účtu za tisíce? Za pomoci moderních technologií se dají v zahraničí sehnat data již za stokorunu na týden.

Málokdo si dnes dokáže dovolenou představit bez mobilního telefonu. Máme v něm rezervace ubytování, letenek, palubní vstupenky. V destinaci se pak hodí mapy či aplikace taxislužeb. Pro to druhé ale potřebujeme mobilní data, pokud tedy zrovna nechytíme nějakou veřejnou wifi síť.

I když čeští mobilní operátoři začali nabízet lepší roamingové balíčky v destinacích mimo Evropskou unii, tak se účet za týden běžného používání mobilu v těchto zemích může snadno vyšplhat do tisíců či desetitisíců korun. Minuta volání za 60 korun, 1 MB za 300 korun či více – to je realita ceníků českých operátorů. A pozor, aby se člověk dostal mimo území spadající pod unijní regulaci, která přinesla levné volaní a datování na území EU, nemusí jezdit vůbec daleko. Stačí třeba vyrazit do Švýcarska, Černé Hory či Albánie, které patří mezi oblíbené destinace českých dovolenkářů.

Data na týden za stovku

Nejvýhodnější roamingový balíček je od Vodafonu a za 200 korun na den dostanete SMS a volání do Česka plus 500 MB dat. Zdá se to jako přijatelná nabídka, ale za podobné peníze se dá v řadě oblíbených turistických pořídit destinací prostřednictvím virtuální, takzvané eSIM, karty pořídit balíček 3 GB dat a vydržet s nimi celý týden. Je důležité podotknout, že eSIM jsou většinou pouze datové. Kdo potřebuje celou dovolenou telefonovat do Česka, zůstane napospas nabídce tuzemských operátorů.

Virtuální SIM se dá pořídit pohodlně online. Službu nabízí řada firem. Například Yesim, GigSky či Ubigi. Osobně téměř výhradně využívám Airalo, která nabízí i lokalizaci do češtiny a ve většině případů i nejlepší ceny. Například 1 GB dat na týden v Albánii či v Turecku vyjde na zhruba sto korun, v Černé Hoře pak na 150.

Co je vlastně eSIM?

Moderní mobily umožnují mít v telefonu nejen fyzickou SIM kartu, ale také její virtuální verzi, takzvanou eSIM. Jde o samostatný čip zabudovaný do základní desky mobilu. Fyzické SIM karty postupně vymizí z nabídek operátorů i v Česku, v eSIM mají v nabídce T-Mobile i O2. Vedle rychlosti "vydání" má eSIM výhodu také v tom, že je ekologičtější nebo nevyžaduje manipulaci s telefonem. Díky tomu je zachována jeho lepší voděodolnost.

Při cestování je obrovskou výhodou virtuální „simky“ možnost mít vše nastavené ještě před odletem. Ihned po přistání v destinaci lze telefon používat. Odpadá tím nutnost shánět místní SIM kartu. Další velkou výhodou je, že fyzická česká SIM zůstává v mobilu a můžete zůstat na příjmu i na českém čísle. Nevýhodou pro někoho může být, že eSIM jsou téměř výhradně jen datové, neumožňují tedy ani místní volání či smskování.

Ještě levnější alternativou k eSIM je nákup místní SIM po příletu do destinace, často tak lze učinit hned po příletu na letišti, to je většinou násobně dražší než ve městě, ale stále zlomek ceny roamingový poplatků účtovaných tuzemskými operátory. Nevýhodnou je nutnost vyndat z telefonu vlastní SIMku a bezpečně ji někde schovat. Také u této varianty nemůžete zůstat na příjmu na svém českém čísle, pokud nemáte dual SIM přístroj, samozřejmě