Martin Vašek se stal ředitelem Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny

Martin Vašek se s účinností ode dneška stal generálním ředitelem Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. Ve funkcích nahradil Jiřího Feixe. Ve skupině ČSOB se Vašek přesouvá z pozice generálního ředitele ČSOB Penzijní společnosti a KBC Asset Management, pobočky ČSOB. V těchto pozicích ho nahradí Marcela Suchánková, uvedla ČSOB.

Reklama

Vašek (45) chce více propojit produkty spojené s bydlením se skupinou ČSOB, aby mohli klienti jednodušeji využívat zázemí finanční skupiny, a to na jednom místě nebo prostřednictvím jedné aplikace. Mezi jeho další cíle patří digitalizace procesů a s ní spojená inovace služeb.

Vašek ve skupině ČSOB působí déle než 17 let. Do ČSOB nastoupil v roce 2005 na pozici ředitele útvaru podpory finančních trhů, kde byl zodpovědný za zpracování a vypořádání obchodů uzavřených na finančních a kapitálových trzích. Po čtyřletém působení v ČSOB přestoupil do Hypoteční banky, kde zastával pozici finančního ředitele a zároveň byl členem představenstva zodpovědným za finanční oblast.

V únoru 2013 se vrátil do ČSOB, aby vedl útvar zpracování operací a nákupu, poté útvar produktů a integrace a následně se stal výkonným ředitelem retailové pobočkové sítě. V roce 2019 se stal generálním ředitelem ČSOB Penzijní spořitelny a KBC Asset Management, pobočky ČSOB. Zároveň zastával pozici výkonného ředitele za investiční produkty ve skupině ČSOB.

Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.