Lyžování v Krkonoších zdraží. Na Černé hoře a v Peci rozhodne i to, kdy koupíte skipas
Za den na sjezdovce až 1590 korun. SkiResort Černá hora – Pec před zimou zvyšuje ceny celoresortových skipasů v průměru o osm procent, zároveň ale láká na výraznější slevy při včasném nákupu přes internet. Do zasněžování, úpravy tratí a techniky letos investoval 70 milionů korun. První lyžaře chce přivítat už 27. listopadu.
Lyžaři mířící do východních Krkonoš si v nadcházející sezoně připlatí. SkiResort Černá hora – Pec, který propojuje šest areálů a nabízí 50 kilometrů sjezdovek na jeden skipas, zvýší ceny celoresortových permanentek v průměru o osm procent. Zdražení se liší podle jejich typu, samostatné skipasy pro Velkou Úpu a Černý Důl přitom zůstávají na stejné cenové úrovni už třetím rokem.
U pokladny za 1590, online od 1190 korun
Jednodenní skipas pro dospělého bude v hlavní sezoně stát na pokladně 1590 korun, meziročně o 6,7 procenta více. Přes internet jej bude možné pořídit od 1190 korun. U dětského skipasu začíná online cena na 770 korunách, zatímco u pokladny vyjde na 1030 korun. Dospělý s dítětem do šesti let zaplatí za jednodenní skipas online od 1550 korun, na místě pak 1690 korun.
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Reality
Rekreační nemovitosti už nejsou jen druhým domovem, ale také investicí a součástí životního stylu. Češi přitom stále více požadují kvalitní architekturu, soukromí a špičkové služby. Jak se mění rekreační development a co rozhoduje o úspěchu projektů? O tom v diskusi Leaders Byznys Talks debatovali Jan Jerie z Crescon, Michal Čapek z Capek&co. a Petr Marek z Fipox.
Výslednou cenu tak výrazně ovlivní způsob nákupu i jeho načasování. Zatímco v minulé sezoně dosahovalo zvýhodnění při online nákupu nejvýše 30 procent, letos SkiResort slibuje slevu až 40 procent oproti pokladně. „Platí, že čím dřív lyžaři nakupují, tím levnější skipas je,“ uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Pevná cena bez vybírání termínu
Pro lyžaře, kteří chtějí znát cenu předem, ale datum návštěvy si zatím vybírat nechtějí, resort nabízí Flexiskipas. Celodenní lyžování pro dospělého vyjde na 1250 korun a skipas platí ve všech šesti areálech. Koupit jej lze pouze online na webu SkiResortu do 18. prosince.
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Pojišťovny zaznamenaly v uplynulé zimní sezoně nárůst počtu zranění českých turistů v zahraničí. Nejčastějšími případy byly úrazy kolenních vazů, zlomeniny nohou a zranění zápěstí a loktů z lyžování a snowboardingu. Výrazně ale přibylo i případů z exotických destinací, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými pojišťovnami.
„Dospělý zaplatí za celodenní lyžování 1250 korun a může vyrazit kterýkoliv den zimní sezony 2026/2027 bez ohledu na aktuální ceny skipasů. Termín nemusí určit při nákupu, vybere si ho až podle svých možností,“ vysvětlila Plchová.
Sedmdesát milionů do sněhu a techniky
Do přípravy na zimu letos SkiResort vložil 70 milionů korun, především do zasněžování, úpravy sjezdovek a provozní techniky. Na Černé hoře přibude deset stacionárních sněžných děl na tratích Hofmanky, Zalomená a Protěž. Dalších osm posílí zasněžování v Černém Dole a dvě ve Velké Úpě.
O sjezdovky na Černé hoře a v Peci se budou starat také čtyři nové rolby. Techniku doplní tři nové sněžné skútry pro Černou horu, Pec a Velkou Úpu. Při přípravě prvních tratí resort využije i loňské investice včetně akumulační nádrže na Černé hoře, která umožní rychlejší zasněžování.
První lyžování už koncem listopadu
Zimní sezonu chce SkiResort zahájit v pátek 27. listopadu na Černé hoře. „Pokud to počasí a sněhové podmínky dovolí, první lyžaři vyjedou na sjezdovky Černé hory v pátek 27. listopadu. Otevření dalších sjezdovek a areálů bude následovat podle aktuálních podmínek,“ uvedla Plchová.
Vedle lyžování chystá resort na sezonu přes 80 akcí. Jednou z prvních bude Mikulášský start zimy, který se uskuteční 5. prosince v Panorama parku na Černé hoře.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.