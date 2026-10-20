Letenky v Evropě čeká cenový šok. Mohou zdražit až o 20 procent
Cestování po Evropě se může příští rok výrazně prodražit. Šéf Ryanairu Michael O’Leary očekává největší růst cen letenek v historii a připouští zdražení až o 20 procent. Aerolinky podle něj doplácejí především na drahé palivo, zatímco nabídku míst může dál omezit krachování a slučování dopravců.
Evropu čeká podle šéfa Ryanairu Michaela O’Learyho mimořádně drahý rok pro leteckou dopravu. Ceny letenek by podle něj mohly během příštích 12 měsíců vzrůst o deset, 15 a v krajním případě až o 20 procent. O’Leary na konferenci v Bruselu uvedl, že by mohlo jít o nejvýraznější zdražení letenek v historii Evropy, informovala agentura Reuters.
Za růstem cen stojí především dražší letecké palivo. Letecké společnosti v poslední době čelí vyšším nákladům kvůli konfliktu na Blízkém východě, který na konci února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy, a tlak na ceny paliv tak výrazně zesílil.
Britský easyJet má změnit majitele. Americká investiční skupina Apollo Global Management se dohodla na převzetí nízkonákladových aerolinek za 5,7 miliardy liber, tedy zhruba 161 miliard korun. Nabídka přichází poté, co z boje odstoupil konkurenční uchazeč Castlelake. Dohodu ještě musí schválit akcionáři a regulátoři.
EasyJet míří do amerických rukou. Apollo za aerolinky zaplatí 161 miliard
Zprávy z firem
Britský easyJet má změnit majitele. Americká investiční skupina Apollo Global Management se dohodla na převzetí nízkonákladových aerolinek za 5,7 miliardy liber, tedy zhruba 161 miliard korun. Nabídka přichází poté, co z boje odstoupil konkurenční uchazeč Castlelake. Dohodu ještě musí schválit akcionáři a regulátoři.
Aerolinky čeká tlak z více stran
O’Leary už před zhruba dvěma týdny varoval, že evropské aerolinky mohou extrémně vysoké náklady na letecké palivo pociťovat až do roku 2028. „Všichni budeme v příštím roce čelit obrovskému problému s náklady,“ uvedl. Dražší palivo se tak podle něj bude stále více promítat do cen, které budou za cestování platit zákazníci.
K růstu cen navíc může přispět také menší nabídka míst v letadlech. O’Leary očekává, že kapacita evropského leteckého trhu v příštím roce klesne kvůli bankrotům a slučování leteckých společností. Menší konkurence a nižší počet dostupných sedadel by tak mohly tlak na ceny ještě zesílit.
Ryanair je největší leteckou společností v Evropě a v Česku má základnu na pražském Letišti Václava Havla.
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