Křetínského Royal Mail zruší 2500 pracovních míst
Britská Royal Mail, kterou ovládá skupina EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, se pouští do rozsáhlých škrtů. Do konce příštího roku chce zrušit kolem 2500 pracovních míst, tedy zhruba dvě procenta celkové pracovní síly. Firma se potýká s rostoucí konkurencí, úbytkem dopisů a zároveň čelí tlaku kvůli kvalitě doručování.
Britskou Royal Mail čeká další zeštíhlování. Poštovní společnost, nad kterou v loňském roce získala kontrolu skupina EP Group Daniela Křetínského, plánuje do konce příštího roku zrušit přibližně 2500 pracovních míst. Informovala o tom BBC s odvoláním na prohlášení podniku.
Royal Mail zaměstnává přibližně 131 tisíc lidí, chystané škrty se tak dotknou zhruba dvou procent pracovní síly. Propouštění se nemá týkat lidí, které zákazníci Royal Mail potkávají nejčastěji – poštovních doručovatelů ani řidičů.
Na řadě jsou především kancelářské a další podpůrné pozice. Firma chce počet zaměstnanců snižovat prostřednictvím dobrovolných odchodů.
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy
Leaders
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
Méně dopisů, větší tlak na náklady
Za změnami stojí mimo jiné proměna poštovního byznysu. Royal Mail čelí rostoucí konkurenci a dlouhodobě klesající poptávce po klasickém doručování dopisů. Firma proto hledá prostor, kde svou strukturu zjednodušit a snížit náklady.
„Navrhované změny odstraní duplikaci činností a umožní nám více investovat do služeb pro zákazníky,“ uvedl šéf Royal Mail Alistair Cochrane.
Podle něj nepůjde o jednoduchý proces. „Navrhované změny nebudou snadné, jsou však důležitou součástí snahy o vybudování silnější, jednodušší a na budoucnost připravené Royal Mail,“ dodal.
Daniel Křetínský rozehrál další obří energetickou partii v Německu. Jeho EPH podle Handelsblattu podal nezávaznou nabídku na převzetí celého Uniperu, firmy, kterou Berlín před čtyřmi lety zachraňoval za 13,5 miliardy eur. Český miliardář má vystupovat jako jediný kupec. Pokud uspěje, čeká ho ale tvrdý střet se zaměstnanci, kteří už předem mluví o „nepřátelském převzetí“.
Křetínský chce převzít celý Uniper. Pokud uspěje, čeká ho tvrdý střet
Zprávy z firem
Daniel Křetínský rozehrál další obří energetickou partii v Německu. Jeho EPH podle Handelsblattu podal nezávaznou nabídku na převzetí celého Uniperu, firmy, kterou Berlín před čtyřmi lety zachraňoval za 13,5 miliardy eur. Český miliardář má vystupovat jako jediný kupec. Pokud uspěje, čeká ho ale tvrdý střet se zaměstnanci, kteří už předem mluví o „nepřátelském převzetí“.
Royal Mail má problém i s kvalitou doručování
Úspory přicházejí v době, kdy se na Royal Mail tlačí také kvůli kvalitě jejích služeb. Britský regulační úřad Ofcom v červnu zahájil vyšetřování společnosti poté, co ve finančním roce končícím letos v březnu nesplnila stanovené cíle pro doručování zásilek.
Nejde přitom o první problém s regulátorem. Už loni Ofcom udělil Royal Mail rekordní pokutu 21 milionů liber, tedy přibližně 600 milionů korun, za nesplnění doručovacích cílů v předchozím finančním roce.
Royal Mail tak musí současně řešit několik problémů: zmenšující se tradiční dopisový byznys, rostoucí konkurenci, tlak na náklady i požadavky regulátora na zlepšení služeb. A první výraznější účet za proměnu firmy nyní dostanou její kancelářští zaměstnanci.
Investiční skupina Natland Tomáše Rašky rozšiřuje své realitní hřiště za hranice Česka a Slovenska. Poprvé vstupuje s nemovitostní investicí do západní Evropy a společně s česko-lucemburským partnerem IVC Arbol RE investuje desítky milionů korun do rezidenčního projektu v Lucembursku. U jedné akvizice přitom zůstat nechce. V hledáčku už má více než deset dalších příležitostí napříč Evropou.
Raškův Natland se rozkročil na západ. První miliony posílá do Lucemburska
Zprávy z firem
Investiční skupina Natland Tomáše Rašky rozšiřuje své realitní hřiště za hranice Česka a Slovenska. Poprvé vstupuje s nemovitostní investicí do západní Evropy a společně s česko-lucemburským partnerem IVC Arbol RE investuje desítky milionů korun do rezidenčního projektu v Lucembursku. U jedné akvizice přitom zůstat nechce. V hledáčku už má více než deset dalších příležitostí napříč Evropou.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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