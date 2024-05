Konkurovat videohrám je těžké disciplína, ale jde to, říká šéf nejstarší továrny na dřevěné hračky v Česku

S jejich výrobky si děti hrají až v Japonsku nebo Jižní Koreji. V podhůří Jizerských hor se dřevěné hračky vyrábějí už více než 100 let, a i v době digitální nacházejí v domácnostech po celém světě své místo. Firma Detoa si zakládá na tradičním řemeslu, i když vyrobit jednu takovou hračku může mnohdy trvat i několik měsíců. Majitel Jaroslav Zeman si totiž neustále zakládá na špičkové kvalitě vlastních výrobků, ale i zákaznického zážitku. Za prodejnu v severních Čechách dokonce nedávno obdržel ocenění Visa Czech Top Shop, které hodnotí kamenné obchody po celém Česku.

„Naši hračku trvá vyrobit 20 až 26 měsíců. Nejprve vám přivezou kládu, kterou musíte nařezat a následně naskladnit na přírodní předsoušení. Tam by dřevo mělo být 12 až 18 měsíců. Po této době pokračuje do sušárny, kde se pět týdnů suší v teplotě 68 stupňů. Pak teprve začíná samotná výroba – ta je stále často ruční,“ uvádí nás do děje Jaroslav Zeman.

Výrobky míří do více než 50 zemí světa

Před sametovou revolucí ve firmě pracoval jako technický kontrolor. Všechny postupy tedy dobře znal a s příchodem privatizace se v 90. letech rozhodl o fabriku zabojovat a zachovat v regionu její tradici. „Tady v Jiřetíně stojí výrobna od roku 1908 – jde tak o nejstarší společnost vyrábějící dřevěné hračky u nás, dost možná i v Evropě. Za svou dobu několikrát změnila jméno, ale hračky a dřevěné komponenty do her byly vždy jejím hlavním artiklem,“ zmiňuje severočeský podnikatel a politik a pokračuje ve vyprávění: „Já do firmy přišel, když mi bylo 25 let a zůstal až do roku 1990. V privatizačním řízení se mi podařilo uspět, ale začátky rozhodně nebyly jednoduché.“ Sám měl v té době vystudovanou uměleckou školu, takže řízení tak velkého podniku se učil doslova za pochodu.

Kromě stálé výroby se mu podařilo na stejném místě vybudovat také muzeum nebo samostatnou kamennou prodejnu. „V průběhu roku máme otevřeno od pondělí do soboty, kromě léta, kdy máme otevřeno prakticky nonstop,“ směje se Jaroslav Zeman. Nejčastějšími návštěvníky areálu jsou totiž turisté, kteří zavítají do Jizerských hor za přírodou nebo sportovním vyžitím. V Jiřetíně jim nabízí dokonce komentovanou prohlídku výrobou: „Na jaře a na podzim k nám jezdí také školy v přírodě. Nejvíce si užívají speciální dílnu, kde si děti mohou něco vyrobit. Co součástka, to originál a mohou si tam slepit cokoliv dle fantazie.“

První finalista Visa Czech Top Shop 2024

Kamenná prodejna nedávno zvítězila v lednovém kole soutěže Visa Czech Top Shop. Nabízí nejenom dřevěné hračky včetně legendárního Krtečka, ale také různé druhy dřevěných komponentů, které lze nakoupit na váhu do sáčku. Bestsellerů bychom tady dle slov Jaroslava Zemana našli rovnou několik: „Jsou to hlavně edukativní hračky jako jsou městečka a stavebnice. Obsahují interaktivní komponenty a děti si z nich mohou postavit, co chtějí a rozvíjet tak svou fantazii.“

Celý areál je postaven ve funkcionalistickém stylu a hlavní snahou nynějšího majitele je jeho další zachování pro další generace. „Chceme, aby byl návštěvnický prostor příjemný. Jsme rádi, že jim můžeme ukázat zdejší bohatou historii, ale zároveň překvapovat moderním přístupem k nakupování. Uvědomujeme si například, že zákazníci dnes stojí o bezhotovostní platby nebo nakupování přes internet, takže toto všechno jim samozřejmě chceme nabídnout,“ říká podnikatel.

O hladký chod výroby i péče o zákazníky se stará přibližně sto zaměstnanců. Zajímavostí je, že se jedná z velké části o ženy. „Věřím, že pro region je naše firma přínosem. Pro zdejší jsme stabilním zaměstnavatelem a veškeré úspěchy, jako například získání ocenění Visa Czech Top Shop, jsou zásluhou celého týmu,“ pokračuje.

A jak si tradiční dřevěné hračky vedou v porovnání s moderními výdobytky dnešní doby? „Samozřejmě vnímáme, že se děti přiklánějí k digitálním hračkám a osvojují si používání technologií od útlého věku. Od rodičů ale slýcháváme, že stále chtějí mít něco hmatatelného doma a jejich děti se ke klasickým hračkám rády vrací,“ zakončuje vyprávění Zeman.

