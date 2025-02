Párty Krám v Hodoníně slaví úspěch v soutěži Visa Czech Top Shop v kategorii „Česko platí kartou“

Obchod byl oceněn za přehledné vystavení zboží, jasné označení cenovkami a propojení s e-shopem, což zákazníkům usnadňuje nákupní rozhodování.

Hodonínský Párty Krám se může pyšnit cenným uznáním. V soutěži Visa Czech Top Shop v kategorii, která oceňuje menší prodejny s výjimečným zákaznickým servisem a podporou bezkontaktních plateb, zvítězil v kategorii „Česko platí kartou“ za druhé pololetí roku 2024.

Slavnostní předání ocenění v Hodoníně

Ocenění bylo Párty Krámu slavnostně předáno přímo v prodejně za účasti zástupců soutěže a partnerů. Mezi hosty nechyběl Jiří Beran, Managing Partner INSTORE CONSULTING EU, který při předání uvedl: „Velmi rádi jsme dnes přijeli předat diplom vítězi, a to sice krásné, mladé prodejně Párty Krám v Hodoníně. Moc gratulujeme manželům Zemanovým, kteří tuto prodejnu provozují, a přejeme jim, ať se do budoucna daří a dále koncept rozvíjí ke spokojenosti všech.“

Majitelé obchodu, manželé Bořek a Petra Zemanovi, neskrývali radost a vděčnost: „Děkujeme mnohokrát našim zákazníkům, kteří nás nominovali do této významné soutěže. Jsme na trhu teprve rok a získat takové ocenění je pro nás neuvěřitelný úspěch. Moc si toho vážíme a bez vás, našich zákazníků, by to nebylo možné!“

Párty Krám v Hodoníně si získal porotu nejen pestrým sortimentem pro oslavy, svatby a tematické akce, ale také skvělým zákaznickým servisem. Obchod byl oceněn za přehledné vystavení zboží, jasné označení cenovkami a propojení s e-shopem, což zákazníkům usnadňuje nákupní rozhodování. Díky moderním bezkontaktním platbám se v něm nakupuje rychle a pohodlně.

Lubomír Zeman ze společnosti KB SmartPay, která je partnerem soutěže, dodal: „V KB SmartPay máme vždy radost, když se našim zákazníkům daří. A pokud uspějí v kategorii tak prestižní soutěže jako je Visa Czech Top Shop, jak se to podařilo právě Párty Krámu v Hodoníně, máme radost o to větší.“

Párty Krám míří do finále

Párty Krám v Hodoníně si odnesl titul vítěze za druhé pololetí roku 2024 a postoupil do celoročního finále. Celkový vítěz kategorie „Česko platí kartou“ za rok 2024 bude slavnostně vyhlášen 6. března v Praze.

