Koncern VW slibuje investice ve stovkách miliard. Odborářky mají výhrady
Mnohatýdenní úporné dohadování ve Wolfsburgu skončilo místo patem jednomyslnou shodou na Plánu Budoucnost 2030 a vzájemným poplácáváním se po ramenou. A také slibem investic, ale i zúžením modelové palety.
Volkswagen stojí před jednou z největších proměn ve své historii. Koncern se chce v příštích letech výrazně zefektivnit, snížit náklady a uvolnit stovky miliard eur na investice do nových modelů, elektromobility, digitalizace a modernizace výroby. Schválený plán má automobilce pomoci obstát v sílící globální konkurenci, jeho součástí jsou však také rozsáhlé úspory, rušení pracovních míst a nejistá budoucnost některých továren.
Zatímco vedení Volkswagenu představuje dohodnutou strategii jako zásadní krok k zajištění budoucnosti koncernu, odbory upozorňují na její dopady na zaměstnance a jednotlivé výrobní závody. Rozdílné pohledy byly patrné také z prvních reakcí po jednání dozorčí rady.
„Dozorčí rada jednomyslně schválila plán pro budoucnost, který dnes předložilo představenstvo koncernu. Je to silný signál pro budoucnost skupiny Volkswagen. Přebíráme odpovědnost za celý náš tým, za naše partnery i za pracovní místa v průmyslu po celém světě. V příštích letech investujeme trojcifernou miliardovou částku, abychom učinili naše ikonické značky ještě atraktivnějšími, silnějšími a konkurenceschopnějšími,“ uvedl předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume.
Volkswagen prochází největší restrukturalizací ve své téměř devadesátileté historii. To, co je pro Německo stále zřetelnější průmyslovou pohromou, však může být příležitostí pro Česko a Slovensko. Jejich levnější a flexibilnější závody by mohly získat část výroby z Německa. Slovensko navíc láká významného čínského investora, který v zemi zvažuje výstavbu nové automobilky.
Lukáš Kovanda: Na krizi Volkswagenu mohou vydělat Češi i Slováci. Slovensko láká také čínské automobilky
Názory
Volkswagen prochází největší restrukturalizací ve své téměř devadesátileté historii. To, co je pro Německo stále zřetelnější průmyslovou pohromou, však může být příležitostí pro Česko a Slovensko. Jejich levnější a flexibilnější závody by mohly získat část výroby z Německa. Slovensko navíc láká významného čínského investora, který v zemi zvažuje výstavbu nové automobilky.
Podobně výsledek jednání hodnotil také předseda dozorčí rady Volkswagenu Hans Dieter Pötsch. Přijatý plán má podle něj zajistit dlouhodobou perspektivu a konkurenceschopnost celého koncernu. Premiér Dolního Saska a člen dozorčí rady VW Olaf Lies zdůraznil, že rozhodnutí vysílá důležité signály. „Výrazně investujeme do naší budoucnosti a posilujeme konkurenceschopnost. Současně vytvoříme dlouhodobou perspektivu pro naše výrobní závody,“ uvedl. Zároveň však připustil, že uskutečnění plánu si vyžádá mnoho práce.
Podstatně méně optimisticky reagovaly zástupkyně odborů, které mají v koncernu i jeho dozorčí radě silné zastoupení. Místopředsedkyně dozorčí rady a zároveň první místopředsedkyně odborové centrály IG Metall Christiane Bennerová společně s předsedkyní koncernové rady zaměstnanců Danielou Cavallovou zdůraznily, že uzavření závodů zatím nebylo definitivně potvrzeno. Povinností představenstva je podle nich naopak vypracovat konkrétní řešení pro každý výrobní závod.
„V tomto ohledu stále jasně vidíme odpovědnost na straně představenstva,“ uvedly podle německého serveru Automobil Produktion. Současně zopakovaly svou kritiku dosavadního postupu vedení koncernu: „Konfrontační kurz a komunikace představenstva v uplynulých týdnech nevedly k cíli.“
Jaký plán má zachránit koncern?
Původně měla dozorčí rada zasedat v pátek, nakonec se to ale překvapivě zvládlo ve čtvrtek. Všechny zainteresované strany, tedy koncernové vedení, podnikové odbory i dozorčí rada koncernu, se jednomyslně shodly na strategii ozdravení, nazvané Plán budoucnosti 2030. Ten má 147 stran. „Teď ve Wolfsburgu začíná revoluce,“ trefně poznamenal respektovaný ekonomický týdeník Die Wirtschaftswoche.
Největší pozornost budí odbourávání kapacit, o němž se už delší dobu diskutuje na základě uniklých informací. Na obzoru je zrušení dalších 50 tisíc pracovních míst, spolu s již dříve dohodnutým plánem tedy celkem 100 tisíc míst. V závodech v Emdenu, Zwickau, Hannoveru a Neckarsulmu bude podle oficiálního sdělení koncernu v letech 2031 až 2034 postupně utlumována výroba a souběžně s tím bude vedení koncernu hledat možnosti alternativního uplatnění výrobních kapacit. Nadbytečná kapacita evropské části koncernu podle oficiálního prohlášení obnáší 500 tisíc aut ročně a koncern uvádí, že chce ročně vyprodukovat devět milionů aut.
Volkswagen podle německého týdeníku WirtschaftsWoche chystá zásadní řez do svého portfolia. Do roku 2029 má ukončit značku Seat, výrazně omezit počet modelů a více se soustředit na ziskovější SUV. Součástí rozsáhlé restrukturalizace má být také prodej stovek firem a podílů, omezení vlastního vývoje a větší využívání technologií externích dodavatelů včetně čínských koncernů.
Seat má skončit, Cupra přežít. Co dalšího ukrývá tajný plán Volkswagenu
Zprávy z firem
Volkswagen podle německého týdeníku WirtschaftsWoche chystá zásadní řez do svého portfolia. Do roku 2029 má ukončit značku Seat, výrazně omezit počet modelů a více se soustředit na ziskovější SUV. Součástí rozsáhlé restrukturalizace má být také prodej stovek firem a podílů, omezení vlastního vývoje a větší využívání technologií externích dodavatelů včetně čínských koncernů.
Ve finanční oblasti je cílem dostat rentabilitu tržeb do roku 2030 na devět procent. „To odpovídá provoznímu výsledku hospodaření ve výši přibližně 31 miliard eur, při režijních nákladech 37 miliard eur a cílové hodnotě 135 miliard eru na investice do dlouhodobého hmotného majetku a také do výzkumu a vývoje v plánovacím období 2027 až 2031,“ uvádí koncern ve svém oficiálním prohlášení.
Další plány? Do roku 2035 zúží VW svoji produktovou paletu o zhruba polovinu, komplexitu nabídky o skoro 75 procent. Zaměřovat se chce na nejatraktivnější auta a cílem budou také štíhlejší řídící struktury a kratší rozhodovací řetězce. V Severní Americe se VW chce soustřeďovat na nejziskovější segmenty trhu a v Číně přizpůsobovat možnostem trhu a rozšiřovat exportní aktivity jižním směrem.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.