Komárkovo impérium se rozrůstá. Jeho součástí se stane IT firma Clarystone

Společnost Aricoma z investiční skupiny KKCG kupuje firmu Clarystone, která se zabývá přenosem dat, hlasu a obrazu.

Společnost Aricoma z investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka kupuje společnost Clarystone, která se zabývá přenosem dat, hlasu a obrazu. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o ní informoval na svém webu.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti informačních technologií, především v oblasti poskytování řešení pro přenos dat, hlasu a obrazu, servisních a konzultačních služeb a prodeje hardware a software,“ uvedl úřad. Spojení firem posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.

Společnost Clarystone podle údajů z Evidence skutečných majitelů vlastní Petr Koch a David Šíbl. Firma byla založena v roce 2007 v Brně, od roku 2013 sídlí v Praze a v Brně má pobočku. Poslední výroční zpráva společnosti ve Sbírce listin je za hospodářský rok končící v září 2017. Tehdy Clarystone vykázala tržby 115 milionů korun a čistý zisk 10,6 milionu korun.

Pod hlavičkou IT obra

„Patříme mezi technologicky vyspělé poskytovatele komplexních systémových a integračních řešení v oblastech přenosu dat, hlasu a obrazu. Týmy našich specialistů v Praze a Brně se opírají o dlouholeté zkušenosti v oblastech telekomunikací a ICT. Našim zákazníkům přinášíme vysokou přidanou hodnotu díky zákaznicky orientovanému pohledu, důrazu na efektivitu řešení a profesionální zákaznické podpoře,“ uvádí Clarystone na svém webu.

Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudu, podnikových aplikací, kybernetické bezpečnosti, digitalizace veřejného sektoru a systémové integrace. Pod hlavičku Aricoma spadají firmy Sabris Consulting, Consulting 4U a KCT Data specializující se na systém pro řízení firem SAP i česká společnost Syscom Software zaměřená na vývoj softwaru. Aricoma zaměstnává kolem 1600 lidí a její roční tržby přesahují devět miliard korun.

