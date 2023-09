Kdo úspěšně prodal svůj startup, má podpořit i ostatní, říká irská investorka Mary McKenna

Andělský investor je skoro jako další člověk v týmu. Něco z toho, co přináší, může zakladatelům pomoci správně nastavit strategii startupu. Tvrdí to Irka Mary McKenna. Určitě ví, o čem mluví. Kdysi zakládala svůj vlastní byznys, pak se sama stala andělskou investorkou. A letos dokonce obdržela dvě prestižní ocenění.

V Londýně uspěla v soutěži o Andělského investora roku Velké Británie a v Berlíně ji vybrali jako Evropskou andělskou investorku. McKenna vystoupí jako jeden z hlavních řečníků na konferenci Engaged Investments, která je určena zájemcům o startupové investování. Tedy především andělským investorům a zástupcům venture kapitálových fondů. Pátý ročník konference, kterou pořádá investiční skupina DEPO Ventures, se uskuteční 24. a 25. října v historických prostorách Kaiserštejnského paláce.

Součástí práce andělského investora v raných fázích startupu je podle Mary McKenna také hledání dalších investorů. A zároveň pomoc zakladatelům, aby se posouvali do dalších fází, aby jejich startup postupně dozrával a mohli si říci o peníze také od venture kapitálových fondů. Role andělského investora se prostě neomezuje jen na to, že někam pošle peníze a čeká, kolik se mu za pár let vrátí.

„Můžete zakladatelům pomoci s náborem, protože máte mnohem širší síť kontaktů. Pomůžete jim vybrat profesionální poradce, účetní a právníky. Možná jim i poradíte s jejich prvními prodeji či je seznámíte s dodavateli. Existuje celá řada různých věcí, které můžete jako andělský investor udělat a zainvestovaný startup významně podpořit,“ říká McKenna.

Mary McKenna stála u zrodu úspěšné online vzdělávací společnosti Learning Pool a po jejím prodeji spolupracovala se startupy v rané fázi napříč Evropou. Jako andělská investorka podpořila zhruba 25 technologických startupů v rané fázi. Před třemi lety založila celoirskou ženskou komunitu zakladatelek AwakenHub. Sdružení má tři tisíce členek a pod jeho patronací nyní vznikl AwakenAngels, první a jediný irský andělský syndikát vedený ženami.

Jak podpořit investorky

Irská investorka usiluje o to, aby se vyrovnal objem peněz pro ženy-zakladatelky s objemem, který dostávají muži-zakladatelé. „Jen jeden ze čtyř irských technologických startupů, které loni získaly finanční prostředky od investorů, založila žena,“ říká McKenna. „Sama jsem založila technologický startup. Vím, jak je pro ženu těžké, aby sehnala peníze a aby byla dokonce brána vážně. Vždy jsem si říkala: pokud se mi podaří vydělat dost peněz prodejem vlastního byznysu, dám část z toho na pomoc jiným ženám, aby začaly svůj vlastní byznys,“ dodává.

Více než dvě třetiny startupů, do kterých McKenna investovala, založily ženy. Jsou mezi nimi například startupy zaměřené na zdraví či na sport. Nedávno investovala do několika specializovaných online vzdělávacích startupů. Ale nezaměřuje se pouze tímto směrem. „Někdy se vám líbí zakladatelé, někdy oceníte samotný nápad a prostě se rozhodnete do toho jít, i když to není oblast, ve které byste byli experti nebo se v ní dokonce vyznali,“ říká irská investorka.

McKenna patří k investorkám, které se zaměřují na startupy v nejranějších fázích. „Zapojit se do vznikajícího byznysu a být užitečný v úplných začátcích vyžaduje trochu větší odhodlání. Ale je to ta část, která mě nejvíc baví. Myslím si, že všichni, kdo jsme úspěšně exitovali ze svého vlastního startupu, máme povinnost vrátit něco z toho zpět do ekosystému,“ uvádí McKenna.

Zkušená andělská investorka do Prahy nepochybně přiveze expertní pohled. Na konferenci vystoupí také americký investor a mentor Marvin Liao či britský investor Keith Grose, který zároveň pomáhá řídit řadu startupů. Doplní je zvučná investorská jména ze střední a východní Evropy i z Pobaltí. Mezi nimi Adam Kočík, řídící partner J&T Ventures, Přemysl Rubeš, partner Presto Ventures, Karolína Mrozková, partnerka Credo Ventures, Marcin Hejka, zakladatel a partner OTB Ventures, Tomáš Pačinda, partner Kaya VC, Viktorija Trimbel, výkonná ředitelka litevského fondu Co-Invest Capital, Nikolaj Rafaj, ředitel pražského startupového akcelerátoru StartupYard, Raviv Sapir, investiční profesionál německého fondu Blue Future Partners, či Frederik Brandis, který působí ve venture kapitálovém fondu Antler. Jako hostitel konference bude diskutovat také Petr Šíma, partner DEPO Ventures.

Konference je letos rozdělena do dvou dnů. Zatímco prvnímu dni vévodí Veletrh startupů (Startup Fair), během něhož se představí startupy z portfolia zúčastněných investorů, druhý den je určen k inspiraci, vzdělání a tvorbě kontaktů mezi investory. Proběhnou čtyři panelové diskuse na aktuální investorská témata, workshopy a kulaté stoly. Den uzavře investorská večeře s dobrým jídlem a pitím.

Více informací ke konferenci a prodej vstupenek je na webových stránkách engaged.investments.