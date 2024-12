Hamé loni klesl obrat o miliardu. Firma se ale vymanila ze ztráty

Potravinářská společnost Hamé loni zaznamenala čistý obrat přes 3,097 miliardy korun. Meziročně byl zhruba o 1,019 miliardy korun nižší. Zatímco předloni však skončil podnik ve ztrátě přesahující 340,3 milionu korun, loni vykázal čistý zisk téměř 168,8 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy založené ve Sbírce listin. Společnost, která patří mezi přední tuzemské výrobce trvanlivých i chlazených potravin, sídlí v Kunovicích na Uherskohradišťsku, výrobní závod má v nedalekých Babicích.

„Výši celkového výsledku hospodaření v obou letech výrazně ovlivnily úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti. Výsledek společnosti je rovněž významně ovlivněn výnosy z přijatých dividend z dceřiných společností,“ uvedl ve výroční zprávě jednatel Petr Novák.

Hamé loni meziročně klesly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o 17 procent na 1,689 miliardy korun. Pokles je podle jednatele úzce spojen se snížením objemu výroby o 25 procent. „Prvním faktorem s dopadem na objem výroby byla bezprecedentní situace na trhu s energiemi a nárůst veškerých vstupů, který způsobil zdražení portfolia a projevil se na snížení poptávky ze strany spotřebitelů,“ uvedl Novák.

Společnost meziročně také o 47 procent snížila skladové zásoby. Zatímco předloni utržila za zboží 343,4 milionu korun, loni zhruba 208,4 milionu korun. Pokles způsobila především změna distributora pro finský trh, kam firma dříve vyvážela okurky z bzeneckého závodu. „Sekundárním faktorem je pokles v exportu sortimentu omáček. Naopak objem exportu kojeneckých výživ společnost v roce 2023 dále navýšila,“ uvedl jednatel.

Na tržbách Hamé z prodeje výrobků, služeb a zboží se vývoz minulý rok podílel z 12,2 procenta. Společnost exportuje do desítek zemí. Silná je na slovenském a maďarském trhu, vyváží ale také například do Izraele, Německa nebo na Ukrajinu. V souvislosti s válkou na Ukrajině v minulosti ukončila své aktivity na ruském trhu a loni prodala dceřinou firmu, která v Rusku sídlila.

Loni podnik investoval 59 milionů korun, o rok dříve 102 milionů korun. Peníze směřovaly do přístavby budov v babickém závodě, varného zařízení, rozšíření a modernizace výrobní kapacity a projektů na úsporu energií. Čistá aktiva Hamé přesahovala na konci loňského roku 1,328 miliardy korun, vlastní kapitál byl zhruba 914,6 milionu a cizí zdroje přibližně 413,6 milionu korun.

Společnost loni zaměstnávala v průměru 412 lidí, ve srovnání s rokem 2022 o 62 méně. Na jejich mzdy uvolnila 147,4 milionu korun.

Historie podniku sahá do 20. let minulého století. Na trh dodává paštiky, hotová jídla, masové konzervy, rajské protlaky, kojenecké výživy nebo sterilovanou zeleninu. V roce 2016 se Hamé stalo součástí norské skupiny Orkla, o čtyři roky později byla dokončena integrace firem Hamé a Vitana do společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko. Od té doby vystupuje Hamé jako obchodní značka. Do portfolia podniku patří značky Májka, Hamé, Znojmia nebo Otma.

