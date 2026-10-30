Albert kupuje Tesco. Obchod za 41 miliard přepíše český maloobchod
Český maloobchod čeká velká změna. Nizozemský Ahold, který v tuzemsku provozuje prodejny Albert, převezme Tesco v Česku a na Slovensku. Za transakci včetně závazků z nájmů zaplatí přibližně 1,7 miliardy eur, tedy 41,4 miliardy korun. Britský řetězec tak po třiceti letech opustí český trh. Obchod ještě musí schválit regulátoři.
Dva známé řetězce českého maloobchodu mají zamířit pod jednoho vlastníka. Ahold, který v Česku provozuje téměř 350 hypermarketů a supermarketů Albert, se dohodl na převzetí aktivit britského Teska v Česku a na Slovensku. Kupuje síť, která v obou zemích dohromady zahrnuje přes 360 supermarketů, hypermarketů a menších obchodů a více než stovku franšízových prodejen. O transakci informoval mluvčí Albertu Jiří Mareček.
Cena dosahuje přibližně 1,7 miliardy eur, v přepočtu 41,4 miliardy korun, a zahrnuje také závazky z nájmů. Dokončení obchodu společnost očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. Podmínkou je splnění obvyklých požadavků včetně souhlasů regulačních úřadů.
Trojka českého trhu posiluje
Albert je podle obratu třetím největším maloobchodním řetězcem v Česku, za německými konkurenty Lidl a Kaufland. Převzetím Teska Ahold výrazně rozšíří své působení v tuzemsku a současně získá možnost vstoupit na slovenský trh. Akvizice tak má pro nizozemskou skupinu význam přesahující české hranice.
Svíčky za pár korun i ručně vyráběné věnce za více než tisícovku. Obchodníci se připravují na závěr dušičkové sezony a o zákazníky soutěží cenou, pohodlím i originální výzdobou. Penny hlásí rostoucí zájem o svíčky s potiskem a umělé chryzantémy, Tesco nabízí slevy pro členy věrnostního programu. Menší květinářství vedle tradičních věnců připravují také dekorace inspirované sociálními sítěmi.
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Svíčky za pár korun i ručně vyráběné věnce za více než tisícovku. Obchodníci se připravují na závěr dušičkové sezony a o zákazníky soutěží cenou, pohodlím i originální výzdobou. Penny hlásí rostoucí zájem o svíčky s potiskem a umělé chryzantémy, Tesco nabízí slevy pro členy věrnostního programu. Menší květinářství vedle tradičních věnců připravují také dekorace inspirované sociálními sítěmi.
„Tato akvizice je důležitým krokem k posílení naší pozice v regionu střední a jihovýchodní Evropy,“ uvedli zástupci Aholdu. Zároveň zdůraznili příležitost rozšířit podnikání na Slovensko. Spojení ale ještě čeká posouzení regulátorů. Český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zatím žádost o povolení fúze neobdržel, řekl jeho mluvčí Filip Vrána.
Tesco odchází po třiceti letech
Pro Tesco znamená dohoda konec třicetiletého působení na českém trhu, kam vstoupilo v roce 1996 převzetím obchodních domů americké společnosti K-Mart. Postupně zde vybudovalo síť různých formátů prodejen, od menších obchodů po hypermarkety. Nyní své české i slovenské aktivity předává konkurentovi, který patří k průkopníkům zahraničního maloobchodu v někdejším Československu.
Ahold zde začal podnikat už na počátku devadesátých let. V červnu 1991 otevřel v Jihlavě pod názvem Mana první supermarket v zemi. Od té doby se jeho tuzemská síť rozrostla na téměř 350 prodejen pod značkou Albert. Převzetí Teska má být další významnou kapitolou jeho expanze.
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