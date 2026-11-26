Evropa zbrojí, Colt si mne ruce. Zakázky má za miliardy dolarů
Evropský hlad po zbraních a munici je pro Colt silným motorem růstu. Česká skupina za devět měsíců výrazně navýšila výnosy i ziskovost a její nasmlouvané zakázky už přesahují 2,5 miliardy dolarů. Zatímco evropský byznys roste, ve Spojených státech se Colt stále potýká se slabší poptávkou.
Zvýšené výdaje na obranu a rozšiřování výrobních kapacit se promítají do hospodaření skupiny Colt CZ Group. Výnosy výrobce zbraní, munice a energetických materiálů za leden až září 2026 meziročně vzrostly o 45,2 procenta na 23,3 miliardy korun. Upravený provozní zisk EBITDA dosáhl 6,3 miliardy korun, což představuje nárůst o 84,9 procenta.
Upravený čistý zisk vzrostl o 62,7 procenta na 2,4 miliardy korun. Samotný čistý zisk bez očištění o mimořádné položky činil 1,9 miliardy korun, meziročně o 43,7 procenta více. Výsledky skupina zveřejnila v tiskové zprávě.
Armádní zakázky táhnou, Amerika zaostává
Nejrychleji rostly výnosy na domácím trhu, kde se zdvojnásobily na 4,3 miliardy korun. Pomohly především dodávky na základě nového rámcového kontraktu s českou armádou a začlenění společností Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power. V ostatních evropských zemích výnosy vzrostly téměř o 62 procent na 9,3 miliardy korun.
Naopak ve Spojených státech, které patří k nejdůležitějším odbytištím skupiny, výnosy nepatrně klesly o 0,6 procenta na 5,3 miliardy korun. Výrazný růst zaznamenala Kanada, kde díky novým kontraktům výnosy vyskočily o více než 92 procent.
„Rostoucí význam evropského obranného trhu, nasmlouvané zakázky v objemu přesahujícím 2,5 miliard amerických dolarů a dlouhodobé kontrakty nám zároveň poskytují solidní výhled na budoucí výnosy,“ uvedl místopředseda představenstva Colt CZ Group Josef Adam.
Zbraně rostou, nejvyšší marže přináší nitrocelulóza
Skupina za devět měsíců prodala více než 436 tisíc palných zbraní, meziročně o 5,1 procenta více. Zatímco prodej krátkých zbraní klesl o 4,5 procenta, dlouhých zbraní se prodalo téměř o pětinu více.
Klíčovým zdrojem ziskovosti se zároveň stává výroba energetických materiálů. Segment zahrnující nitrocelulózu dosáhl výnosů čtyři miliardy korun, přičemž jeho upravená EBITDA činila téměř dvě miliardy. Marže tak dosáhla mimořádných 49,4 procenta. Pro srovnání, u palných zbraní činila 16,9 procenta.
Colt současně výrazně investuje. Kapitálové výdaje za devět měsíců vzrostly více než trojnásobně na 1,84 miliardy korun, přičemž přes 80 procent investic směřovalo do České republiky.
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Skupina nadále očekává, že její celoroční výnosy dosáhnou 31 až 33 miliard korun a upravená EBITDA osmi až 8,5 miliardy korun.
„Ve čtvrtém čtvrtletí očekáváme významný objem dodávek, jejichž načasování bude částečně záviset na získání příslušných vývozních licencí,“ uvedla finanční ředitelka skupiny Jana Matoušková.
Colt CZ Group zaměstnává více než 4500 lidí a vyrábí mimo jiné pod značkami Česká zbrojovka, Colt, Sellier & Bellot a swissAA. Její akcie se obchodují na pražské burze a od letošního dubna také na burze Euronext Amsterdam.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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