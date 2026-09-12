Éra chytrých telefonů do dvou tisíc korun končí. Jejich výroba prudce zdražuje
Éra chytrých telefonů s cenou do 100 dolarů (zhruba 2090 korun) se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh, napsal server CNBC.
V loňském roce přišlo na celosvětový trh přibližně 173 milionů chytrých telefonů s cenou do 100 dolarů. Podle údajů společnosti IDC se ale v letošním druhém čtvrtletí objem dodávek v tomto segmentu meziročně propadl téměř o 60 procent.
V případě čínského výrobce smartphonů Xiaomi tvořily v první polovině loňského roku přístroje s cenou pod 100 dolarů 27,7 procenta celkových dodávek. O rok později tento podíl klesl na 11,2 procenta. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci (AI), uvedl CNBC.
Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.
iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook
Zprávy z firem
Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.
Výrobci čipů upřednostňují výrobky s vyšší přidanou hodnotou, které se používají v infrastruktuře AI, čímž omezují nabídku čipů pro smartphony, a zvyšují tak náklady. Chow Sheng Win ze společnosti Omdia uvedl, že paměť tvoří v současné době téměř 60 procent nákladů na materiál u smartphonů s cenou pod 200 dolarů.
„Výroba levných telefonů se stává nerentabilní,“ uvedl viceprezident IDC pro výzkum klientských zařízení Bryan Ma.
Ve snaze zvýšit marže se čínští výrobci zaměřují na vyšší segment trhu. Vzhledem k tomu, že výroba levnějších modelů se stává nerentabilní, výrobci je vyřazují ze sortimentu, čímž posouvají celkový trh do vyšší cenové kategorie.
Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.
AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta
Money
Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.