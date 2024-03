Dekádu trvající záhada. Malajsie přemýšlí o obnovení pátrací akce po ztraceném letu MH370

Malajsie zvažuje obnovení pátracích akcí po zmizelém letu MH370 aerolinek Malaysia Airlines, uvedl web CNN. Případ zůstává i po téměř deseti letech stále nevyřešenou záhadou. Naposledy se o nalezení letadla pokoušela v roce 2018 společnost Ocean Infinity, která by se měla na pátrání vydat znovu.

Obnovení pátrání potvrdil podle CNN malajsijský ministr dopravy Anthony Loke. „Uděláme vše abychom tuto záhadu vyřešili,“ uvedl na akci u příležitosti zmizení letu MH370. „Byly provedeny smysluplné změny, aby se zabránilo opakování této tragédie, ale jsem si také jasně vědom toho, že úkol zůstává nedokončený,“ řekl Loke.

Podle informací by se na pátrací akci měla opět podílet společnost Ocean Infinity, která letadlo hledala již před šesti lety. Malajsie firmě nabídla až 70 milionů dolarů, pokud by byla ve svém hledání úspěšná. „Firma předložila nový a důvěryhodný návrh na pátrání,“ doplnil Loke.

Čínští příbuzní lidí ze zmizelého letadla společnosti Malaysia Airlines požadují po aerolinkách a dalších společnostech odškodné. „Po deseti letech konečně začíná soudní jednání. Pro nás je to zlom. Těch deset let bylo nesnesitelných,“ řekl agentuře AFP Ťiang Chuej, jehož matka byla na palubě zmizelého letadla. Ťiang přitom poukázal na to, že životní úroveň mnohých pozůstalých se značně zhoršila, protože při katastrofě přišli o jednoho z živitelů rodiny.

Mezi pasažéry na palubě letadla bylo podle různých zdrojů citovaných agenturou AP 153 nebo 154 občanů Číny. Čínská státní televize CCTV uvedla, že více než 40 rodin podalo žalobu na firmu Malaysia Airlines, výrobce letadla Boeing, výrobce motoru (Rolls-Royce) a na pojišťovnu Allianz. Každá z rodin podle CCTV požaduje částku mezi deseti a 80 miliony jüanů (31 až 250 milionů korun). Příbuzní dalších více než 110 cestujících se již dohodli s obhajobou a získali mezi 2,5 a třemi miliony jüanů (7,8 až 9,4 milionu korun).

Let MH370 se stal jednou z největších leteckých záhad na světě, když 8. března 2014 zmizel s 239 lidmi na palubě na cestě z Kuala Lumpur do Pekingu. Navzdory zahájení největšího leteckého pátrání v historii nebylo od té doby prakticky nic z letadla nalezeno. Pouze na opačné straně Indického oceánu, na plážích ostrova Mauricius a na březích Tanzanie či francouzského ostrova Réunion, se našly trosky, u nichž se potvrdilo, že pocházejí ze zmizelého letounu. Příčiny zmizení stroje nebyly dosud stanoveny. Podle různých teorií mohl letoun havarovat kvůli technické poruše, mohl být unesen nebo úmyslně zničen posádkou.

Obecně se předpokládá, že se Boeing 777 s 239 lidmi na palubě zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží, když se z neznámých důvodů odklonil od trasy.