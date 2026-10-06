Čínský útok na OpenAI sílí. DeepSeek nabírá miliardy a míří na burzu
DeepSeek si řekl o desítky miliard, investoři mu hrnou rovnou stovky. Investoři jsou ještě před očekávaným vstupem firmy na burzu připraveni nalít do ní téměř 100 miliard jüanů, tedy přes 300 miliard korun. Jde o dvojnásobek původního plánu. Investiční kolo vede Tencent a CATL.
Čínská společnost DeepSeek zabývající se umělou inteligencí je blízko získání nejméně 80 miliard jüanů, v přepočtu zhruba 260 miliard korun, od investorů. To je výrazně více, než firma v novém kole financování původně plánovala. Silný zájem přichází před očekávaným vstupem DeepSeeku na burzu, který je plánován na začátek roku 2027. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.
Mezi největší investory současného kola patří výrobce baterií CATL a technologická společnost Tencent, která provozuje komunikační aplikaci WeChat. DeepSeek původně usiloval přibližně o 50 miliard jüanů, po úspěšném uvedení nejnovějšího modelu umělé inteligence však zájem investorů výrazně překonal očekávání. Podle podepsaných podmínek by celková hodnota kola mohla dosáhnout téměř 100 miliard jüanů.
Po miliardách má přijít burza
DeepSeek přitahuje pozornost investorů také proto, že patří mezi společnosti stojící v centru čínských snah konkurovat světové špičce v oblasti umělé inteligence. Po uzavření současného kola financování by měla následovat restrukturalizace společnosti, která ji připraví na primární nabídku akcií, uvedly zdroje Bloombergu.
Vstup DeepSeeku na burzu má být jedním z nejočekávanějších debutů na čínském akciovém trhu za poslední dva roky.
Čínský startup Moonshot se chystá uvést model Kimi K3, dosud největší čínský jazykový model s až třemi biliony parametrů. Podle Financial Times by se mohl výkonem přiblížit špičkovým americkým laboratořím a v některých testech překonat model Opus 4.8 od Anthropicu. Navíc má být volně dostupný jako open-weight model, což může zvýšit tlak na americké firmy, jejichž nejpokročilejší systémy zůstávají uzavřené a drahé.
Čína dohání americkou AI elitu. Moonshot chystá model, který má překonat Anthropic
Zprávy z firem
Čínský startup Moonshot se chystá uvést model Kimi K3, dosud největší čínský jazykový model s až třemi biliony parametrů. Podle Financial Times by se mohl výkonem přiblížit špičkovým americkým laboratořím a v některých testech překonat model Opus 4.8 od Anthropicu. Navíc má být volně dostupný jako open-weight model, což může zvýšit tlak na americké firmy, jejichž nejpokročilejší systémy zůstávají uzavřené a drahé.
DeepSeek sází na levnější AI
Firma posílila svou pozici po uvedení nového modelu V4 Flash. Ten podle DeepSeeku dokáže nabídnout velmi vysoký výkon při výrazně nižších nákladech než konkurenční modely amerických společností Anthropic a OpenAI.
Pro zakladatele DeepSeeku Liang Wen-fenga jde o další úspěch. Jeho firma si od roku 2025 vybudovala pověst technologického průkopníka poté, co představila model, který se svými schopnostmi přiblížil nejvyspělejším systémům ze Silicon Valley, jeho vývoj a provoz však měly být podstatně levnější.
Ve Vnitřním Mongolsku chystá obří datové centrum
Stejně jako další společnosti soupeřící o vedoucí pozici v umělé inteligenci potřebuje i DeepSeek obrovské množství kapitálu. V rozsáhlém datovém centru, které buduje ve Vnitřním Mongolsku, plánuje nasadit nejméně 160 tisíc výkonných čipů Huawei určených pro AI.
Vzniknout tak může jedno z největších známých datových center využívajících čipy Huawei. DeepSeek zároveň s Huawei vyvíjí software, který umožní tyto čipy využívat pro vývoj a provoz systémů umělé inteligence.
Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
Král AI. Zakladatel DeepSeeku pohádkově zbohatl. Jeho majetek se vyšplhal na 765 miliard
Leaders
Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.