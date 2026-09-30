Český průkopník v AI Everbot míří do Polska. Do expanze investuje miliony a chystá pobočku v Katovicích
Česká AI platforma Everbot spustila polskou verzi své služby, buduje lokální obchodní tým a připravuje zákaznickou podporu v polštině. Do marketingu chce v první fázi investovat miliony korun. Polsko má být pro Everbot prvním významným zahraničním trhem a zároveň základem pro další evropskou expanzi.
Polsko je pro Everbot zajímavé především svou velikostí a podnikatelskou aktivitou. Společnost cílí zejména na živnostníky, podnikatele a malé a střední firmy, kterým nabízí přístup k různým AI modelům a nástrojům v jedné platformě. „Polsko je pro nás přirozený krok. Je to výrazně větší trh než Česko a zároveň velmi dynamické a podnikatelsky orientované prostředí. Vidím tam velkou energii a chuť budovat vlastní podnikání, a to i mezi drobnými živnostníky a malými firmami, na které Everbot převážně cílí,“ říká Roman Berglowiec, zakladatel Everbotu, na snímku vlevo se společníkem Petrem Bednaříkem.
Everbot je česká AI multiplatforma integrující přes 80 předních světových AI modelů. Svým uživatelům nabízí přístup k nejnovějším jazykovým modelům i generativním technologiím pod jedním přihlášením, s jednotným rozhraním a platebním systémem. V letošním roce ambiciózně cílí na zahraniční trhy.
Na polský trh společnost vstupuje s již lokalizovanou službou a místním obchodním týmem. Zpočátku bude fungovat prostřednictvím virtuální pobočky, následně plánuje otevřít fyzickou pobočku v Katovicích. Součástí expanze bude také zákaznická podpora v polštině. V současnosti působí Everbot v Polsku prostřednictvím české společnosti; po dosažení odpovídajícího obratu plánuje založit také samostatnou polskou společnost.
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Zakladatel Rohlíku a řady dalších firem Tomáš Čupr má AI jako koníček. Své řešení Duvo.ai na transformaci pro éru umělé inteligence prodává i jiným firmám. „Za pár let budou všichni lidé pracovat podobným stylem jako nyní vývojáři,“ popisuje vizionář.
Everbot chce v první fázi především ověřit obchodní model na novém trhu a vybudovat stabilní základnu platících zákazníků. Dlouhodobý potenciál polského trhu společnost odhaduje minimálně na dvojnásobek českého trhu, co se týče budoucího růstu obratu. „Do Polska nevstupujeme jen s lokalizovaným produktem. Chceme tam vybudovat skutečné obchodní zázemí a být zákazníkům k dispozici v celém procesu – od výběru vhodných AI nástrojů až po jejich využití v každodenní práci. Právě propojení technologie, vzdělávání a osobní péče je podle nás jednou z našich hlavních konkurenčních výhod,“ dodává Berglowiec.
Český trh přitom poskytuje Everbotu základnu pro další růst. Platforma má v současnosti více než 60 tisíc registrovaných uživatelů a několik tisíc platících zákazníků. Každý měsíc získává přibližně 200 až 500 nových platících zákazníků. Zkušenosti z českého trhu chce společnost využít při budování obchodního modelu v zahraničí. Polsko má být zároveň prvním krokem širší evropské expanze. Everbot plánuje během podzimu vstoupit také na Slovensko a v roce 2027 pokračovat na další evropské trhy. V horizontu dvou až tří let chce společnost rozvíjet Everbot směrem k mezinárodnímu AI operačnímu systému pro firmy.
Vedle práce s různými AI modely a tvorby textů, grafiky, videa či prezentací chce Everbot postupně propojit umělou inteligenci s firemními daty a nástroji a umožnit AI agentům vykonávat konkrétní pracovní úkoly. „Chceme, aby Everbot nebyl jen místem, kde firmy používají různé AI modely. Naší ambicí je vytvořit pracovní platformu, která bude podnikatelům a jejich týmům pomáhat reálně vykonávat práci, šetřit čas a zvyšovat produktivitu. Polsko je první velký krok k tomu, abychom tento model dokázali škálovat mezinárodně,“ uzavírá Roman Berglowiec.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.