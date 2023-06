Antimonopolní úřad posvětil Seznamu nákup společnosti Silky. Tím získá i firmu Borgis, která vydává deník Právo

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil firmě Seznam média ze skupiny Seznam.cz koupit firmu Silky Zdeňka Porybného. Jejím prostřednictvím Seznam.cz získá i společnost Borgis, která vydává deník Právo a dodává obsah pro server Novinky.cz. Fúze podle rozhodnutí ÚOHS nenaruší nijak hospodářskou soutěž ani neposílí dominantní postavení skupiny Seznam.cz, protože na žádném z dotčených trhů se aktivity společností nepřekrývají. Seznam plány týkající se působení a rozvoje oznámí o prázdninách, řekl člen představenstva Seznam.cz Pavel Zima. Podle mediálního experta Jana Potůčka je rozhodnutí úřadu překvapivé.

"Po přezkoumání situace na jednotlivých relevantních trzích dospěl úřad k závěru, že aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají. V oblasti on-line zpravodajství společnost Borgis nevystupuje jako konkurent skupiny Seznam, nýbrž jako smluvní dodavatel obsahu pro zpravodajské servery Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz provozované skupinou Seznam, přičemž tato smluvní spolupráce je dlouhodobého charakteru," uvedl antimonopolní úřad.

Získání většinového podílu ve společnosti Borgis je podle Pavla Zimy logické završení dvacetileté vzájemné spolupráce mezi vydavatelstvím Borgis a Seznamem. "Navýšení našeho podílu jsme s majitelem Borgisu Zdeňkem Porybným domluvili už v roce 2013 a na přelomu roku jsme ho pouze realizovali. Naše aktuální plány týkající se působení a rozvoje Borgisu postupně oznámíme během letních prázdnin,“ sdělil Zima.

Fúze změní situaci na trhu

Rozhodnutí ÚOHS je podle mediálního experta Jana Potůčka překvapivé, protože prošlo tak hladce v první instanci. "Situaci na trhu to jistě změní, vliv to bude mít zejména na vydavatelství Borgis. Seznam.cz bude chtít využít všech možných synergií a ušetřit na tvorbě obsahu, takže bych očekával snižování počtu zaměstnanců a větší obsahové propojení deníku Právo a on-line zpravodajství Seznam Zprávy a Novinky.cz. Otázkou zůstává, zda je pro Seznam dobré držet si dva silné všeobecně zaměřené zpravodajské portály. V Právu očekávám viditelné promo na on-line projekty Seznamu, ale také na program televize Seznam, která se může cílovou skupinou protínat se čtenáři Práva," řekl Potůček.

Vydavatelství Borgis založil Porybný v roce 1990. V letech 2020 a 2021 se tržby blížily 600 milionům korun a v obou letech bylo vydavatelství ziskové. V roce 2021 činil zisk téměř 18 milionů korun, v roce 2020 přes čtyři miliony korun.

Seznam.cz původně poskytoval pouze zpravodajský obsah vytvářený zaměstnanci společnosti Borgis. V roce 2016 rozjel vlastní mediální projekt pod hlavičkou Seznam Zprávy. Mediální část Seznamu se od té doby rozrůstala a nyní poskytuje široký multimediální obsah. Ke konci loňského roku ale Seznam část zaměstnanců zpravodajství a TV propustil. Podle serveru Lupa šlo o 11 procent redaktorů či externích spolupracovníků.

Ve společnosti Borgis pracovalo podle výroční zprávy na konci roku 2021 téměř 280 zaměstnanců. Tištěnému deníku Právo dlouhodobě klesá náklad jako drtivé většině tištěných médií, podle Kanceláře ověřování nákladů tisku činil letos v dubnu průměrný prodaný denní náklad 45 556 kusů. Novinky.cz patří k nejnavštěvovanějším zpravodajským webům.

Seznam.cz loni klesl zisk před zdaněním o 34,5 procenta na 1,28 miliardy korun. Tržby naopak stouply o 5,8 procenta na 5,93 miliardy.