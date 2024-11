FT: Zásobníky s plynem jsou plné. I tak mohou přijít problémy

„Letošní zimu nám plyn nedojde, ale existuje riziko, že před příští sezonou bude mnohem obtížnější naplnit zásobníky na přijatelnou úroveň,“ říká jeden z obchodníků s plynem.

Reklama

Evropa přežila již dvě zimy od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, což mělo negativní dopad na dodávky plynu. Jak se ale blíží chladnější měsíce, jsou obchodníci a analytici znepokojeni tím, zda region zvládne letošní zimu stejně hladce. Jedním z hlavních problémů je, že evropský trh s plynem je nyní napojený na nestabilnější globální energetický trh více než kdykoliv předtím. Důvodem je nucený přechod od ruského plynu posílaného plynovody ke zkapalněnému zemnímu plynu (LNG), napsal list Financial Times (FT).

„V současné době jsou evropské zásobníky plynu plné a zimní bilance plynu vypadá dobře,“ řekl FT jeden z obchodníků. „Ale může se stát cokoliv. Stačí jen pár přerušení dodávek a mohou se objevit vážné problémy.“

LNG je globální komodita, která je často dodávána zájemcům, kteří zaplatí nejvíce. Celosvětová nabídka je napjatá, což znamená, že v době vysoké poptávky musí Evropa o plyn bojovat s Asií. To vyžaduje vyšší ceny za plyn, aby byli obchodníci motivováni posílat specializovaná plavidla k evropským břehům.

PŘEHLEDNĚ: Odkud, kam a čí plyn teče. A zaplní se zatím poloprázdné české plynovody? Názory Ukrajina se bude muset od ledna obejít bez ruského plynu, který stále odebírá. Zájem o něj by ale mohlo mít Německo, takže by na tranzitu vydělávalo i Česko, jehož plynovody jsou zatím poloprázdné. Nepřehlednou situaci odkud, kam a čí plyn teče, se pokusil osvětlit hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

V roce 2021 představoval LNG pouze asi 20 procent celkových dodávek plynu do Evropy. Ruský plyn měl na evropských dodávkách podíl 30 procent. Nyní LNG tvoří 34 procent dodávek.

Zásobám přály teplé zimy

Válka mezi Evropou a Asii o LNG je nejintenzivnější v chladných měsících, kdy se zvyšuje poptávka po teplu. Poslední dvě zimy však byly mírné, což Evropě umožnilo snížit poptávku po plynu a LNG. Mírné teploty také umožnily, že v regionu zůstaly na konci zimy rekordní zásoby plynu.

Trh však nyní bere v úvahu, že letošní zima bude normální, uvedl partner Rystad Energy Sindre Knutsson. To samo o sobě zvyšuje poptávku po plynu ve srovnání s předchozí zimou.

Další komplikací v letošním roce je blížící se konec smlouvy o tranzitu ruského plynu mezi Ukrajinou a Ruskem, tedy jedné ze dvou tras, kterou stále teče ruský plyn do Evropy. Tento plyn se na celkových dodávkách plynu do Evropy podílí asi pěti procenty, dohoda ale skočí 31. prosince, kdy bude poptávka po vytápění na vrcholu. Evropské země také budou muset plyn vyvážet, aby v zimě pomohly Ukrajině.

„Pokud najednou přijde velmi chladná zima ve stejnou dobu, kdy ztratíme ruské toky plynu, bude to velmi býčí pro ceny,“ řekla analytička Rabobank Florence Smithová. Býčí ceny označují situaci, kdy ceny rostou nebo se očekává, že budou růst. „Nemyslím si, že budou nějaké velké alternativní dodávky prostřednictvím (jiných) ropovodů. Myslím, že většinu z toho bude třeba nahradit LNG.“

Vzhledem ke zpoždění nových vývozních zařízení zůstal růst nabídky LNG letos v zimě omezen. Společnost Kpler odhaduje, že letos v zimě bude na trh nově přidáno pouze 2,5 milionu tun LNG, což je asi čtvrtina nových přírůstků z loňské zimy. Existují také obavy z vývoje napětí na Blízkém východě. Pokud by jakákoliv eskalace uzavřela Hormuzský průliv, ohrozilo by to 20 procent globální nabídky LNG.

Letos ještě nedojde

Při základním scénáři, který předpokládá normální teploty, analytici a obchodníci očekávají, že na konci zimy zůstanou zásobníky v Evropě naplněné ze 45 až 55 procent. To je méně než po předchozích dvou zimách, kdy zůstaly plné z 60 procent. Pokud by Evropa zažila chladnější zimu, mohou zůstat naplněné ze 35 procent. Čím méně bude plynu na konci zimy, tím více LNG se pak bude muset dovézt, což by mohlo výrazně zvýšit ceny plynu i v letních měsících, kdy obvykle bývá plyn levnější, protože poptávka klesá.

Na vrcholu energetické krize v roce 2022 vzrostly evropské ceny plynu až nad 300 eur za megawatthodinu. To umožnilo do Evropy nalákat LNG, který by jinak putoval do rozvojových zemí. Ty ho sice potřebovaly, ale nebyly schopné za něj tolik zaplatit.

„Tuto zimu nám plyn nedojde, ale existuje riziko, že před příští zimou bude mnohem obtížnější naplnit zásobníky na přijatelnou úroveň,“ řekl FT jeden z obchodníků s plynem. „Vždycky budete mít plyn. Otázkou je, za jakou cenu ten plyn získáte.“

Plyn pro Evropu nezdražuje. Na rozdíl od ropy Trhy Cena zemního plynu pro evropský trh dnes dopoledne vykazovala mírný pokles a nacházela se pod hranicí 39 eur za megawatthodinu (MWh), než odpoledne začala mírně stoupat. I tak ale zůstává na hodnotách, kde se pohybuje zhruba od jara. Eskalace napětí na Blízkém východě, který je důležitým zdrojem plynu a ropy, zatím s cenami v Evropě příliš nepohnula, podle analytiků zejména proto, že trh je dobře zásoben z Norska a z Ruska. Navíc plyn v Evropě už je teď více než čtyřikrát dražší než plyn na americkém trhu, ukazují data serveru Statista. ČTK Přečíst článek