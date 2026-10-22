Kdysi chlívek, dnes příjemné bydlení. Staré stavby mají víc možností, než se zdá
Na začátku byl chlívek, potom chatka a nakonec dům s červeným přístavkem. Stavení ve středočeské Nečíni ukazuje, že ani skromný hospodářský původ nemusí být překážkou pohodlného bydlení. Facha architekti ho otevřeli do zahrady, upravili dispozici a novou část sami postavili. Podobnou druhou šanci dostávají i staré stodoly.
Co všechno se dá přestavět? V Nečíni ve Středočeském kraji najdeme odpověď v domě, jehož historie začala u obyčejného chlívku. Na něm později vyrostla chatka a jejími úpravami vznikl domek. Každá etapa přinesla jiný způsob využití, ta poslední navíc výraznou barvu. Ateliér Facha architekti ke stavení připojil dřevěnou přístavbu opláštěnou červeným vlnitým plechem.
Rekonstrukce spojila obnovu původního domu s rozšířením obytného prostoru. Architekti přitom řešili také jeho každodenní fungování, a to kudy se vstupuje, kolik místa zbývá na koupelnu a jak propojit interiér se zahradou. Právě přístavek jim umožnil dosavadní uspořádání změnit.
Červený přírůstek uvolnil místo uvnitř
Do nové části se přesunul hlavní vstup. Díky tomu se uvolnila původní dispozice a koupelna se mohla zvětšit. Přístavba zároveň otevřela obytnou část směrem ven. Navazuje na ni modřínová terasa se schodištěm, které slouží také k posezení.
Nová etapa domu je zvenčí snadno rozpoznatelná. Červený vlnitý plech dává přístavku výrazný charakter, uvnitř ho pokrývá překližka. Dřevo se uplatňuje i v zařízení. Novou kuchyň a vestavěný nábytek tvoří borová překližka, jejíž světlý povrch kontrastuje s temně modrou podlahou.
Architekti navrhli i postavili
Za výrazným přístavkem se skrývá další obnova. Původní dům dostal zateplení, nová okna a střešní krytinu. Rekonstrukcí prošla koupelna, nově byly provedeny instalace včetně podlahového vytápění a štukové omítky. Proměna tak zahrnovala vzhled, dispozici i technické zázemí stavby.
Na návrhu se podíleli Matěj Nepustil, Martin Chlanda, Andrea Sobotková a Jana Fischerová z ateliéru Facha architekti, spolupracoval Nikola Gronychov. Autoři navíc nezůstali u výkresů. Přístavbu s terasou sami postavili, včetně interiérových obkladů a vestavěných prvků.
Nový život pro staré chlévy a stodoly
Hledat nové využití pro staré hospodářské stavby je stále výraznějším tématem současné architektury. Někdejší chlévy a stodoly nabízejí prostor pro bydlení i rekreaci a přitom si mohou uchovat původní zdivo, proporce i osobitý charakter. Dům v Nečíni tak zapadá do širšího hledání cest, jak venkovské stavby přizpůsobit dnešním potřebám a navázat na to, co už na místě stojí. A tento přístup má udržitelný rozměr: lze omezit spotřebu nových materiálů i množství stavebního odpadu. Někdy může rekonstrukce vyjít levněji než demolice a novostavba, záleží ale na technickém stavu objektu a rozsahu úprav.
Nečínský domek má svůj protějšek v Panoším Újezdu u Slabců. Také tam se základem nového využití stal někdejší hospodářský objekt. Architektka Lenka Milerová proměnila kamenný chlívek v kompaktní letní byt. Velké otvory v původních zdech přivedly dovnitř světlo a otevřely stavbu okolí, prostor pro koupelnu vznikl vyhloubením protilehlého svahu.
Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.
FOTOGALERIE: Bydlet v chlívku? Po citlivé rekonstrukci je z něj krásný letní byt
Reality
Staré hospodářské stavby už nemusí končit jako ruiny. V Panoším Újezdu vznikl z kamenného chlívku minimalistický byt, který ukazuje, jak může vypadat současný český venkov. Projekt se uchází o Českou cenu za architekturu.
Interiér sjednotila betonová podlaha, kámen doplnily prvky z pozinkované oceli. Rekonstrukce zachovala syrový charakter drobné stavby a přizpůsobila ji rekreačnímu využití. Zatímco v Nečíni pomohla dům proměnit přístavba, v Panoším Újezdu se nové bydlení vešlo do původního kamenného objektu.
Další způsob, jak využít starou hospodářskou stavbu, ukázali sami Facha architekti také u Lázní Bělohrad, kde do stodoly vložili malý dům pro sezonní pobyt. Obytná „krabice“ našla místo uvnitř původního objektu. Zatímco v Nečíni architekti rozšířili domek směrem do zahrady, tady využili prostor, který už stodola nabízela. Dva projekty stejného ateliéru tak ukazují různé cesty, jak starým stavbám najít nové využití.
Stará stodola u Lázní Bělohrad skrývá malý moderní dům. Facha architekti do ní vložili obytnou „krabici“ pro sezonní pobyt.
Architekti vložili dům do staré stodoly. Výsledek ukazuje, jak může přežít český venkov
Reality
Stará stodola u Lázní Bělohrad skrývá malý moderní dům. Facha architekti do ní vložili obytnou „krabici“ pro sezonní pobyt.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.