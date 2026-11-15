Starší domy ve třetím čtvrtletí opět zdražily. V posledních týdnech ale nastal obrat
Starší domy ve třetím čtvrtletí ve velkých městech zdražily meziročně o sedm procent na průměrných 45 598 korun za metr čtvereční. Jejich ceny rostly ve většině krajských měst. Výjimkou byly České Budějovice, kde ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zůstaly ceny totožné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo.cz.
Nejrychleji meziročně zdražovaly starší domy v Hradci Králové. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční tam vzrostla o 16 procent na 85 012 korun. V Olomouci pak ceny rostly o 15 procent na 74 120 korun za metr čtvereční a v Ústí nad Labem o 12 procent na 49 181 korun za metr čtvereční.
Stavební spořitelny letos do konce října poskytly lidem nezajištěné úvěry za 39,4 miliardy korun. Je to víc než za celý rok 2025 a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to znamená nárůst o 23,3 procenta. Počet smluv o stavebním spoření naopak meziročně klesl o 16,6 procenta na 304 596. Snížila se také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.
Stavební spořitelny půjčily do října lidem na rekonstrukce více než za celý loňský rok
Reality
Stavební spořitelny letos do konce října poskytly lidem nezajištěné úvěry za 39,4 miliardy korun. Je to víc než za celý rok 2025 a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to znamená nárůst o 23,3 procenta. Počet smluv o stavebním spoření naopak meziročně klesl o 16,6 procenta na 304 596. Snížila se také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.
V Ostravě část plochy zdražila o 11 procent na 57 103 korun a v Plzni o osm procent na 79 198 korun. Stejné jako v Plzni pak rostly ceny domů i v Brně, kde se metr čtvereční nabízel za 92 088 korun.
Praha je nejdražší, ale ceny rostou mírněji
Nejdražší jsou domy v Praze s cenou 115 958 korun za metr čtvereční. Podle analýzy ale meziročně zdražovaly o pět procent, tedy oproti jiným městům mírněji. Stabilní zůstaly ceny v Českých Budějovicích. Metr čtvereční tam stál 68 388 korun.
Rekreační nemovitosti v Česku se za deset let výrazně prodražily. Ukazatel jejich celkové nabídkové ceny vzrostl z 1,24 milionu korun v říjnu 2016 na 3,97 milionu korun v říjnu 2026, tedy o 219,8 procenta. Nejvyšší krajskou hodnotu vykazuje Liberecký kraj s 6,48 milionu korun.
Chaty a chalupy zdražily za deset let o 220 procent
Reality
Rekreační nemovitosti v Česku se za deset let výrazně prodražily. Ukazatel jejich celkové nabídkové ceny vzrostl z 1,24 milionu korun v říjnu 2016 na 3,97 milionu korun v říjnu 2026, tedy o 219,8 procenta. Nejvyšší krajskou hodnotu vykazuje Liberecký kraj s 6,48 milionu korun.
„Vývoj ve třetím čtvrtletí ukazuje, že růst nabídkových cen domů se netýkal jen nejdražších trhů. V některých krajských městech, která byla dříve cenově dostupnější, rostly ceny rychleji než v Praze,“ řekl Radek Šitera, zakladatel společnosti Valuo.
V poslední době nastává obrat
Podle něj data vykazují opatrnější vývoj cen než v dřívější době. Počty prodejů v posledních týdnech klesají a nabídek na trhu přibývá, což by mohlo vést k postupnému zlevňování starších domů v Česku.
Meziroční nárůst cen rodinných domů zaznamenala také analýza realitní platformy Bezrealitky.cz, ovšem mírnější. Podle ní zdražily ve třetím čtvrtletí v průměru o procento na 66 408 korun za metr čtvereční.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.