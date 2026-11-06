Skupina Amadeus rodiny Klánů přetvoří centrum Plzně
Skupina Amadeus, která patří rodině Klánů a jež například zrekonstruovala slavný pražský obchodní dům Máj, získala pravomocné územní rozhodnutí pro projekt Ameside v centru Plzně. Na ploše téměř 3,5 hektaru vznikne rozsáhlý polyfunkční celek propojující bydlení, administrativu, služby, gastronomii i volnočasové aktivity.
Stojíme za velkolepými projekty v centrech českých měst. Zaměřujeme se na obchodní domy, kancelářské i obytné prostory. To je přístup rodinné firmy Amadeus. Řídí ji bratři Martin a Václav Klánovi. V Plzni má přispět k rozšíření centra Plzně a oživení této lokality.
Plzeň čeká další velká vlna bytové výstavby. Skupina MIRAS chystá ve městě rezidenční projekty za zhruba 5,6 miliardy korun, v příštích dvou letech chce rozestavět téměř 400 bytů a připravuje také další výškovou budovu. Do roku 2029 má přibýt ještě rozsáhlejší projekt se zhruba 650 byty, obchody, kancelářemi a zdravotnickým střediskem.
Plzeň čeká bytový boom a mrakodrapy. Developer chystá projekty za 5,6 miliardy
Reality
Plzeň čeká další velká vlna bytové výstavby. Skupina MIRAS chystá ve městě rezidenční projekty za zhruba 5,6 miliardy korun, v příštích dvou letech chce rozestavět téměř 400 bytů a připravuje také další výškovou budovu. Do roku 2029 má přibýt ještě rozsáhlejší projekt se zhruba 650 byty, obchody, kancelářemi a zdravotnickým střediskem.
Byty i gastronomie
Architektonický návrh vznikl ve spolupráci londýnského studia Chapman Taylor a českého AGE project. Stavební náklady projektu odhaduje společnost na zhruba osm miliard korun. Projekt Ameside zaujímá strategickou polohu mezi hlavním vlakovým a autobusovým nádražím. Nová čtvrť nabídne široký výběr bytů různých dispozic a velikostí pro nájemní bydlení, moderní kancelářské prostory i širokou škálu obchodů, služeb a gastronomických zařízení.
Součástí projektu bude také veřejný prostor se zelení či odpočinkovými zónami. Součástí projektu jsou parkovací místa v podzemních garážích. „Projekt naplňuje naši dlouhodobou strategii zaměřenou na vytváření kvalitních a udržitelných městských celků. Svým urbanistickým i architektonickým řešením odpovídá moderním standardům současných evropských metropolí a proměňuje dlouhodobě nevyužívané území v živou a přirozeně fungující část města,“ uvedl Martin Klán, člen správní rady společnosti Amadeus Real Estate.
Developerská skupina Amadeus Real Estate působí na českém trhu od roku 1991. Jejím cílem je vytvářet moderní a funkční projekty, které oživují centra měst, vždy s ohledem na urbanistický kontext, architektonickou kvalitu a potřeby jejich obyvatel. Aktuálně má ve svém portfoliu více než 30 rezidenčních, komerčních nebo multifunkčních projektů po celé republice. Mezi nejvýznamnější patří například multifunkční centrum Máj Národní a Palác Bristol v centru Prahy, Palác Omega na náměstí Svobody v Brně, obchodní centrum Atrium v Hradci Králové nebo obchodní dům Delta v Liberci. Klánovi jsou zároveň největšími akcionáři investiční společnosti Atris IS. Ta spravuje nemovitostní fond Realita.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.