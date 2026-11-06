Libereckou Plazu čeká proměna. Nový majitel chce přivést nájemce a oživit centrum
Obchodní centrum Plaza v centru Liberce změnilo majitele. Investiční skupina Victory Holding ho koupila od rodinného fondu Joyrace a minoritních akcionářů a připravuje jeho modernizaci. Chce obměnit nabídku nájemců i prověřit nové využití jednotlivých podlaží. Kupní cenu nezveřejnila.
Investiční skupina Victory Holding rozšířila své portfolio o obchodní centrum Plaza Liberec. Transakce se uskutečnila v říjnu, její cenu však nový majitel nesdělil. S odvoláním na představitele skupiny o tom informoval server Seznam Zprávy. „Je to náš nový projekt. Byla to významná a důležitá akvizice,“ řekl serveru zakladatel Victory Holding Michal Viktorin.
Noví majitelé chtějí využít potenciál, který podle nich centrum zatím nenaplňuje. „Plaza má velmi dobrou polohu a potenciál, který podle nás dnes není plně využitý. Vidíme prostor pro dlouhodobé zhodnocení prostřednictvím modernizace a vhodného doplnění její nabídky,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Ondřej Sychrovský.
Noví nájemci i jiné využití podlaží
Victory Holding plánuje oživit složení nájemců, prověřit možnosti nového využití jednotlivých podlaží a investovat do modernizace i energeticky úsporných opatření. Proměna má probíhat postupně za provozu. „Nyní připravujeme projekt a jednáme o vhodném využití prostor. Jednotlivé kroky chceme rozvrhnout tak, aby centrum mohlo dál fungovat a změny postupně přinášely hodnotu návštěvníkům i nájemcům,“ doplnil Sychrovský.
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Čechům rostou mzdy i chuť utrácet. Příští rok ale může být všechno jinak
Money
Češi dál utrácejí, ale jejich nákupní apetit už není tak dravý. Maloobchodní tržby v září meziročně vzrostly o 4,1 procenta, přesto zaostaly za očekáváním ekonomů. Skutečný boom však zažívají internetové obchody, jejichž tržby vyskočily o 14,5 procenta. Pomáhají jim rostoucí mzdy a podle části odborníků také nová cla na levné zásilky z Číny. Obchodníci už vyhlížejí mimořádně silné Vánoce, ekonomové ale varují, že příští rok může Čechům chuť utrácet zkazit inflace.
Plaza Liberec nyní nabízí 37 obchodů, sedm restaurací a kaváren a 490 parkovacích míst. Mezi její nájemce patří řetězec Billa, DinoPark, prodejny Kik a Teta Drogerie nebo Komerční banka. Konkrétní změny v nabídce ani nové nájemce zatím skupina nepředstavila.
Součástí koupě jsou i nájemní vztahy a zaměstnanci
Prodávajícími byli rodinný fond Joyrace a minoritní akcionáři. Transakce měla podobu akvizice obchodního závodu, takže se netýkala pouze samotných nemovitostí. Na nového vlastníka přešel celý fungující provoz centra včetně nájemních vztahů a zaměstnanců, sdělila advokátní kancelář Eversheds Sutherland, která prodávajícím při transakci radila.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.