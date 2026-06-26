Kanceláře za miliardy. Aurelia rozšiřuje portfolio o budovy Trimaran a City Element
Realitní fond Aurelia přidává do portfolia dvě kancelářské budovy na pražské Pankráci. Trimaran a City Element jsou plně obsazené, energeticky úsporné a fond díky nim dál posiluje mezi největšími tuzemskými realitními fondy pro drobné investory.
Český realitní fond Aurelia rozšiřuje své portfolio o další prémiové kancelářské nemovitosti v Praze. Od zahraničního vlastníka získal administrativní budovy Trimaran a City Element na Pankrácké pláni. Přesnou cenu fond nezveřejnil, podle tiskové zprávy se však znovu jednalo o transakci v řádu miliard korun.
Významná lokalita
Aurelia tak po Karlíně vstupuje i do další významné kancelářské lokality hlavního města. Pankrác má navíc podle fondu dál posílit po dokončení linky metra D, kdy se stane přestupním uzlem mezi trasami C a D.
Fond uskutečnil svou první akvizici teprve před devíti měsíci, a to za více než dvě miliardy korun. Nový nákup jej má podle skupiny Axelor, do níž Aurelia patří, posunout výš mezi největší tuzemské realitní fondy určené pro běžné investory.
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„Trimaran a City Element mají všechno, co má špičková kancelářská nemovitost mít – jsou mimořádně energeticky úsporné, pyšní se 100% obsazeností silnými a stabilními nájemci a navíc se nacházejí v administrativní čtvrti, jejíž už tak vysoká prestiž půjde dál nahoru s tím, jak se po dostavbě další linky metra stane přestupním uzlem mezi trasami C a D,“ uvedl Fraser Watson, Head of Real Estate ve skupině Axelor.
Obě budovy dohromady nabízejí více než 28 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Mezi hlavní nájemce patří konferenční a eventové centrum Cubex, společnost Czech Outdoor nebo provozovatel coworkingových prostor Scott.Weber Workspace. Nájemci jsou podle fondu vázáni dlouhodobými smlouvami, jejichž průměrná zbývající délka činí téměř pět let.
Budova Trimaran byla dokončena v roce 2018, City Element o rok později. City Element získal ocenění Stavba roku 2019. Objekty kladou důraz na nízkou energetickou náročnost provozu, spadají do kategorie PENB A a udržitelnost dokládají certifikáty LEED Platinum.
Transakci kofinancuje syndikát bank ČSOB a UniCredit. Zbývající prostředky pocházejí od investorů fondu. Aurelia jich má podle tiskové zprávy už více než 4700.
Velký zájem
„Zájem ze strany veřejnosti – jednotlivců i firem – je velký. Příliv prostředků do fondu činí v průměru přes 100 milionů korun měsíčně, přičemž 30 procent klientů má nastavené pravidelné investování,“ říká manažer fondu pro business development Jakub Lukša.
Aurelia zároveň připravuje další akvizice v Česku, Německu a Španělsku. Podle Watsona se tentokrát mají zaměřit na dominantní obchodní centra a retail parky, s nimiž konzervativní investiční strategie fondu rovněž počítá.
Fond umožňuje investovat už od 500 korun. Investoři jej mohou využít také v rámci dlouhodobého investičního produktu, tedy s možností daňové úlevy. Cílový výnos fondu činí šest procent. V roce 2025 jej Aurelia podle tiskové zprávy překonala výsledkem 10,55 procenta. Podle žebříčku Top realitní fondy se tak stala nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondem v Česku a prvenství zopakovala i v prvním čtvrtletí letošního roku.
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