Zelená éra mění obchodní modely firem i jejich reklamu
Zákazníci rádi mluví o svých ekologických preferencích, ale připlácet za ně moc nechtějí. Firmy tak na udržitelnost musí jít jinak. Jaké příklady se nabízejí v maloobchodě? Kam směřuje branže reklamních předmětů? A kdo si myslí, že u peněz neplatí do nekonečna: čím více, tím lépe? Přečtěte si výběr z červnových dílů podcastu Trendy v udržitelnosti.
Jsou to obyčejné plastové pytle na odpad. Na první pohled nenápadný produkt je však ve skutečnosti ukázkou toho, jak může vypadat cirkulární ekonomika v praxi. Vznikají totiž z fólií používaných při přepravě zboží do prodejen dm, které se po vybalení sesbírají a předají české společnosti Mateo Packing k recyklaci. A následně se jako nové pytle na odpad vracejí zpět do prodeje.
Podobné projekty ilustrují proměnu, kterou dnes prochází moderní byznys. Pryč jsou doby, kdy firmám stačilo jednou za rok předat šek na charitu a tím jejich společenská odpovědnost končila. „Udržitelnost nebo společenská odpovědnost by měla být nedílnou součástí obchodního modelu každé firmy. Je to už nutnost, protože firmy mají odpovědnost za to, co svou činností vytvářejí a co po nich zůstává,“ říká tiskový mluvčí dm drogerie markt Jiří Peroutka. Firmy, které udržitelnost ignorují, si podle něj naopak vytvářejí konkurenční nevýhodu.
Zároveň však upozorňuje na paradox, který řeší společnosti napříč trhem: tlak na ekologii je enormní, ale ochota připlatit si za ni minimální. „Poměr cena/výkon je stále hlavní kritérium,“ přiznává Peroutka. Cesta k udržitelnosti tak nevede přes moralizování, ale přes chytrou integraci do stávajícího obchodního modelu.
Zelená dohoda s sebou nese spoustu regulace. Někdy se ale zapomíná na její pozitiva. Co zákazníkům přinese digitální pas výrobku? Kolik bude stát voda a jak s ní lze ještě víc šetřit? A proč je pro byznys dobrou investicí to, co bývalo ještě nedávno tabu? Projděte si výběr z květnových dílů podcastu Trendy v udržitelnosti.
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Zelená dohoda s sebou nese spoustu regulace. Někdy se ale zapomíná na její pozitiva. Co zákazníkům přinese digitální pas výrobku? Kolik bude stát voda a jak s ní lze ještě víc šetřit? A proč je pro byznys dobrou investicí to, co bývalo ještě nedávno tabu? Projděte si výběr z květnových dílů podcastu Trendy v udržitelnosti.
Recyklace není láce
Proměnou prochází i reklama. Ačkoli se v ní ještě více než v jiných oborech projevuje digitalizace, neopadá zájem firem prezentovat se fyzickými předměty. Mění se ale kritéria pro to, jak má taková prezentace vypadat. Samotné produkty zůstávají víceméně pořád stejné, ale vyvíjejí se materiály, z nichž jsou vyrobeny. „Dříve byla propiska plastová nebo hliníková, zatímco dnes může být papírová, korková, dřevěná, z recyklovaného plastu či hliníku,“ přibližuje Veronika Stehlíková ze společnosti Arei reklamní předměty.
Z jejího pohledu dávají velký smysl věci z rPET neboli z recyklovaného PET, protože mohou nahradit v podstatě vše z plastu. U dalších materiálů může být problémem životnost, jako třeba u korku, nebo cena. Ani v případě plastového recyklátu ale neplatí, že produkt bude automaticky levnější, jak se lidé mnohdy domnívají. Recyklace má totiž také své náklady.
Zejména klienty s nadnárodním zázemím už dnes zajímá i uhlíková stopa reklamního předmětu. Přibývá proto dodavatelů, kteří produkt vybavují QR kódem, jehož prostřednictvím lze zjistit nejen způsobené emise, ale třeba i spotřebu materiálu a vody. „Postupně se tomuto požadavku přizpůsobí každý výrobce,“ soudí Stehlíková.
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Češi svou spotřebou komodit každý rok přispějí k destrukci přírody o výměře poloviny Národního parku Podyjí. Jde o ukázku toho, jak je současný svět provázaný a proč ho nelze ozdravovat po částech. Jak moc se ekologická nečinnost může nevyplatit? Proč se v energetice staly šlágrem velké baterie a čím děsí novela zákoníku práce zaměstnavatele? Přinášíme výběr z dubnových dílů podcastu Trendy v udržitelnosti.
Zdatní dárci
Jsou lidé, kteří vybudovali zajímavý byznys, ale dnes už si s jeho udržitelností hlavu nelámou, protože jej opustili a vrhli se na filantropii. Petr Sýkora s kamarádem Janem Černým budovali od první poloviny devadesátých let firmu Papirius prodávající kancelářské potřeby. V roce 2006 ji prodali a posléze založili českou pobočku nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám zasaženým vážnou nemocí.
Loni už mohla nadace rozdělit přes 430 milionů korun, které jí dárci – Dobří andělé – zaslali. Pravidelných přispěvatelů má po patnácti letech na trhu kolem 100 tisíc. Na druhé straně systému dnes stojí necelých pět tisíc rodin, což vychází zhruba na jednoho příjemce na dvacet Dobrých andělů.
Sýkora si pochvaluje, že se Češi postupně učí pomáhat stále systematičtěji, a to nejen finančně, ale i dalšími způsoby. Zároveň se tu formuje silná skupina mecenášů, kteří sami financují řadu velkých projektů. „Chce to svůj čas, ale v tomto ohledu se neustále posouváme a kultivujeme,“ hodnotí podnikatel a filantrop.
A jak se sám dívá na peníze? „Člověk s jistým stupněm vyzrálosti i bez hlubšího studia pochopí, že jsou báječný vynález, ale mají svá omezení. Ani u nich neplatí do nekonečna, že čím víc jich máte, tím líp,“ říká. Zároveň soudí, že pocit dostatku poměrně málo souvisí se skutečným stavem bankovního účtu.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.