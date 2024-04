Živě: Bilancování ze Štrasburku

Osm vybraných českých europoslanců usedne ve středu 24. dubna ve studiu Lobby Set v sídle Evropského parlamentu, aby před kamerami ČTK Connect složili závěrečný účet za končící funkční období 2019 až 2024. Přímý přenos debaty, která začne v 19:00, bude možné sledovat také na newstream.cz v úvodu tohoto článku.

Pozvání do studia přijala končící místopředsedkyně EP, nestranička za ANO Dita Charanzová, spolu s ní přijde její stranický kolega a kandidát do červnových voleb za hnutí ANO Ondřej Knotek. Za Pirátskou stranu potvrdil účast kvestor EP Marcel Kolaja, za ODS Alexandr Vondra. TOP 09 a STAN zastoupí Luděk Niedermayer, KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. SPD vyslala Ivana Davida, KSČM Kateřinu Konečnou. Moderovat bude Štěpánka Duchková.

Debata se koná u příležitosti dubnové plenární schůze EP, která děla tečku za mandátem současných europoslanců. Pro Ditu Charanzovou to bude konec rovné dekády práce v europarlamentu, z dalších pozvaných českých poslanců jsou matadory Kateřina Konečná, Tomáš Zdechovský a Luděk Niedermayer (rovněž od 2014), Alexandr Vondra, Ivan David a Marcel Kolaja přišli do EP v roce 2019.

Na programu pléna jsou mimo jiné posílení práva spotřebitelů na opravu, konečné hlasování o nových pravidlech EU pro udržitelnější obaly, nové požadavky na zlepšení kvality ovzduší v unii do roku 2030, boj proti praní špinavých peněz, 20. výročí největšího rozšíření EU v její dosavadní historii, hlasování o revizi zemědělské politiky, právní stát v Maďarsku či konečný souhlas EP s obnovením obchodní podpory pro Ukrajinu.

Po shrnutí, k čemu zatím europoslanci na dubnovém plénu dospěli (diskuse se koná zhruba v jeho polovině), přijde na řadu hodnocení období 2019 až 2024. Otázky budou směřovat jak na odvedenou práci, tak na osobní zkušenosti a zážitky hostů ve studiu. Třetí část pořadu připadne blížícím se volbám do Evropského parlamentu, které začnou šest týdnů po tomto přenosu (6. června) a potrvají do neděle 9. června. V Česku, jako v jediném členském státě, se bude volit dva dny, konkrétně 7. a 8. června.

Stream ze Štrasburku je součástí společného projektu Evropského parlamentu a ČTK Connect, jehož cílem je komunikace o evropských volbách a zvýšení informovanosti občanů o tomto aktu. Naplánované akce EP a ČTK budou pokračovat do konce června.

