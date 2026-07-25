Zájem o armádu roste. Zůna: Peníze nejsou hlavní motivací
České armádě se daří nabírat nové vojáky rychleji, než plánovala. Jen za první pololetí se její řady rozšířily o více než dva tisíce lidí. Podle ministra obrany Jaromíra Zůny však za rostoucím zájmem nestojí především vyšší platy. Uchazeče láká možnost podílet se na obraně země, smysluplná práce i zkušenosti využitelné v civilním životě.
Česká armáda podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) není v personální krizi. Přesto chce její stavy v příštích letech dál navyšovat. Současný zájem o službu podle ministra není jednorázovým výkyvem ani pouhým důsledkem růstu platů.
„Peníze nebyly motiv na prvním místě. Tím hlavním motivem byly všechny ostatní související ukazatele,“ řekl Zůna v rozhovoru pro ČTK.
Z dlouhodobých průzkumů ministerstva podle něj vyplývá, že uchazeči nejčastěji zmiňují snahu podílet se na obraně země, vykonávat zajímavou a smysluplnou práci a získat nové zkušenosti a dovednosti. Sociální jistoty jsou podle ministra důležité, nikoli však rozhodující.
Náborový plán armáda překonala už v pololetí
Armáda splnila letošní náborový plán během prvních šesti měsíců. K 1. červenci přijalo rozhodnutí o nástupu 2502 lidí, zatímco plán počítal s 2250 vojáky. Po odečtení 492 odchodů činil čistý přírůstek 2010 lidí.
Podle Zůny se tak armáda za pouhého půl roku rozrostla více než za předchozí čtyři roky dohromady. V příštím roce chce získat tři tisíce profesionálních vojáků a tisíc příslušníků aktivní zálohy.
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Politika
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Současný počet více než 30 tisíc profesionálních vojáků podle ministra odpovídá odborným předpokladům pro zemi velikosti České republiky. Cílem je zvýšit jejich počet přibližně na 32 tisíc. Po započtení vojenské policie, vojenského zpravodajství, vojenského školství a vojenských nemocnic by měly mít české ozbrojené síly více než 37 tisíc příslušníků.
Mladí hledají zkušenosti využitelné v civilu
Podle Zůny se postupně mění také pohled mladých lidí na kariéru. Odborné studie už před lety naznačovaly, že do armády budou vstupovat nejen kvůli dlouhodobé službě, ale také kvůli zkušenostem, které mohou později využít v civilním zaměstnání.
Ministerstvo se nyní soustředí především na doplňování profesionální armády. Po roce 2030 však začne kvůli demografickému vývoji výrazně ubývat lidí ve věkové skupině, která je pro nábor nejzajímavější.
„Později proto bude nutné přesunout větší část úsilí směrem k aktivním zálohám a mobilizačnímu systému,“ uvedl ministr.
Armáda chce zabránit odchodům vojáků
Vedle náboru nových lidí chce ministerstvo výrazně omezit odchodovost a posílit stabilitu armády. Pomoci mají pravidelné valorizace platů, nové stabilizační příplatky, další zaměstnanecké výhody i výstavba služebního bydlení.
Loni armádu opustilo 1225 vojáků. Letos by se měl jejich počet podle Zůny snížit přibližně na 800 až 900.
Za poklesem odchodovosti stojí podle ministra především individuální práce personálních manažerů a velitelů. „S každým jedním člověkem naši personální manažeři a velitelé mluví. Hledají pro ně řešení, další umístění v armádě, řešení jejich rodinných nebo sociálních potřeb,“ řekl.
Část odchodů zároveň souvisí s generační obměnou a přirozeným koncem služební kariéry vojáků, kteří do armády nastoupili v době začátků její profesionalizace.
Přísahu má letos složit šest tisíc lidí
Hlavní prioritou zůstává získávání profesionálních vojáků, ministerstvo ale podporuje i další možnosti zapojení občanů do obrany státu. Vedle aktivních záloh jde například o dobrovolná vojenská cvičení. Zůna očekává, že vojenskou přísahu letos složí přibližně šest tisíc lidí.