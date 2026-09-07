V Národním parku Šumava unikají toxické látky. Červený viní předchozí vedení ministerstva z nečinnosti
V Národním parku Šumava unikají do půdy nebezpečné látky z pozůstatků po československé armádě. Ministr životního prostředí Igor Červený tvrdí, že o problému vědělo už předchozí vedení resortu, ale nekonalo. Exministr Petr Hladík namítá, že lokalita už v roce 2023 prošla sanací.
Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky, které kontaminují i okolí. Pocházejí z pozůstatků po československé armádě, které by se na území Šumavy neměly nacházet. Novinářům to po jednání vlády řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Na tiskové konferenci v úterý v 11:00 na ministerstvu obrany bude představen časový plán řešení situace, dodal. Národní park Šumava situaci nijak zatím nemůže komentovat, řekl jeho mluvčí Jan Dvořák.
Do prostředí uniklo v posledních třech letech podle Červeného nemalé množství nebezpečných látek, přičemž o tom podle něj věděl jak bývalý náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).
Po tři čtvrtě roce se turistům znovu otevřela kamenná rozhledna na Libíně u Prachatic. Rekonstrukce památky z roku 1883 stála téměř osm milionů korun a město si od ní slibuje nové turistické lákadlo Pošumaví. Za dobré viditelnosti je z 27 metrů vysoké věže vidět až na Alpy.
OBRAZEM: Nové lákadlo Pošumaví. Na vrcholu Libína se otevřela zrekonstruovaná rozhledna, vidět lze i Alpy
Enjoy
Po tři čtvrtě roce se turistům znovu otevřela kamenná rozhledna na Libíně u Prachatic. Rekonstrukce památky z roku 1883 stála téměř osm milionů korun a město si od ní slibuje nové turistické lákadlo Pošumaví. Za dobré viditelnosti je z 27 metrů vysoké věže vidět až na Alpy.
Místo mělo projít sanací
Hladík řekl, že by mělo jít o areál, který do revoluce spravovala armáda. „V roce 2020 se za bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zjistilo, že by tam mělo něco být, načež byla v roce 2023 uskutečněna sanace, kterou zadávala Správa NP Šumava. O té jsem byl informován,“ řekl s dodatkem, že je možné, že se tam objevilo něco nového, ale podle něj by takový materiál neměl pocházet z doby před sanací.
„Okamžitě, jakmile jsem to zjistil, jsem o tom informoval premiéra Andreje Babiše (ANO) a zadal rozbor těchto chemických látek na celém území. Místo je zabezpečené,“ řekl Červený. Tesař měl být podle Červeného o úniku nebezpečných látek informován v roce 2023 včetně obdržení kompletní studie. „Ale ministerstvo životního prostředí nijak nekonalo,“ dodal ministr životního prostředí.
Na úterní tiskové konferenci chce Červený podrobně vysvětlit, jaké nebezpečné látky se na území NP Šumava nacházejí a jak bude zabezpečeno jejich odstranění.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…