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newstream.cz Money Průzkum: Moje děti, tvoje děti, naše peníze. Kdo platí za koho v rodinách na druhý pokus

Průzkum: Moje děti, tvoje děti, naše peníze. Kdo platí za koho v rodinách na druhý pokus

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Peníze bývají citlivým tématem i v běžném vztahu. Když do nové domácnosti vstoupí děti z předchozích vztahů, alimenty, majetek a rozdílné příjmy, může být otázka „co je moje, tvoje a naše“ ještě složitější. Jak to řeší české rodiny na druhý pokus? Výsledky nového průzkumu Partners sledujte živě na Newstreamu od 9:30.

Peníze dokážou být citlivým tématem v každém vztahu. V takzvaných „sešívaných“ rodinách, kde se potkávají děti z předchozích vztahů, bývalí partneři, společný majetek i rozdílné finanční závazky, je ale otázka spravedlnosti ještě komplikovanější.

Kdo má platit za koho? Mají mít vlastní a partnerovy děti stejnou finanční podporu? A kdy se výdaje na děti z předchozího vztahu začínají stávat problémem celé nové domácnosti?

Právě na tyto otázky se zaměřil nový hloubkový průzkum finanční skupiny Partners, který pro ni připravila agentura MindBridge. Výsledky Partners představí v úterý 8. září při příležitosti Dne finanční gramotnosti na tiskové konferenci v pražské restauraci Červený Jelen.

Živý přenos můžete na Newstreamu sledovat od 9:30. Video se spouští v úvodu tohoto článku. 

Moje, tvoje, nebo už naše?

Průzkum se zaměřuje na to, jak české rodiny „na druhý pokus“ pracují se společnými penězi.

Jednou z hlavních otázek je, zda partneři skutečně přistupují stejně ke svým vlastním dětem a k dětem svého nového partnera. Stejně důležité je ale i to, kde končí osobní finanční odpovědnost jednoho z partnerů a začínají společné výdaje nové domácnosti.

Muži a ženy vidí stejné situace jinak

Výsledky průzkumu podle Partners ukazují také překvapivé rozdíly v tom, jak stejné finanční situace vnímají muži a ženy.

Co takové rozdíly znamenají pro fungování rodiny a jak se vyhnout sporům ve chvíli, kdy se do vztahu začnou míchat peníze, děti a majetek, budou během tiskové konference komentovat také finanční poradkyně, psycholožka a právník.

Vedle každodenních výdajů přijde řeč i na dlouhodobější otázku, která může být ještě složitější: máme v nové rodině skutečně jasno v tom, co je moje, co tvoje a co už naše – nejen dnes, ale také do budoucna?

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Zaměstnanci od ledna dostanou právo zeptat se, kolik činí průměrný plat na pozici, kterou ve firmě zastává. Pro Česko, kde není zvykem o těchto věcech komunikovat, to podle profesora práv Masarykovy univerzity Petra Hůrky bude tvrdý oříšek.

Ivana Pečinková

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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