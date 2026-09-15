Putinův věrný byznysmen platil svatební party mladého Trumpa
Donald Trump mladší se postaral o pořádný skandál. Jeho novomanželka napsala na Instagram, že jejich svatební afterparty financoval ruský miliardář Umar Kremljev, přítel Vladimira Putina. A objevil se mezi svatebčany.
Donald Trump mladší a jeho manželka Bettina Andersonová v pondělí na Instagramu oznámili, že měli soukromou svatbu, a poděkovali „našemu drahému příteli Umarovi“ za to, že následně uspořádal „dvě neuvěřitelné noci oslav“. Umar je podle amerických médií Umar Kremljov, šéf Mezinárodní boxerské asociace (IBA), který má údajně blízko k Vladimiru Putinovi. Ruskému prezidentovi věnoval diamantovou boxerskou rukavici a později od Putina obdržel Řád Za zásluhy o vlast.
Boxer, Noční vlk a svatební fotka
„Byl to mimořádně štědrý svatební dar od přítele a něco, za co jsme byli a zůstáváme nesmírně vděční,“ napsali v příspěvku, který potvrdil zprávy amerických médií o tom, že večírek financoval Kremljov.
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Není jisté, zda Kremljov má s Trumpem mladším dlouhodobý vztah. Mluvčí Erica Trumpa, bratra Trumpa mladšího, podle serveru ProPublico – který o roli tohoto byznysmena během svatebního víkendu informoval jako první – uvedl, že Kremljova nezná. Podle této zprávy byl Kremljov také členem nacionalistického motorkářského gangu Noční vlci. ProPublico nicméně publikovalo fotku se svatebčany, na které Kremljov je – byť v poslední řadě. Na Kremljova se podle Washington Post vztahují ukrajinské sankce a doprovázel Putina na cestě do Číny.
Experti na národní bezpečnost a demokraté v Kongresu po zveřejnění článku okamžitě podle deníku Financial Times vystartovali.
„Umar Kremljov utratil stovky tisíc dolarů za syna prezidenta,“ uvedl na síti X Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat ve výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů USA. „Co dostal na oplátku? Potřebujeme odpovědi.“
Mluvčí Trumpa mladšího média odkázal na instagramový příspěvek manželů. V něm Andersonová a Trump mladší uvedli, že je „politováníhodné, že něco tak osobního a šťastného může být překrouceno v něco politického či nekalého jednoduše kvůli tomu, kým někdo je nebo odkud pochází“.
„Přátelství nevyžaduje politický motiv. Štědrost automaticky neznamená postranní úmysly,“ uvedli v příspěvku na účtu Andersonové. „A někdy je svatební dar prostě jen svatební dar.“
„Takže pro každého, kdo je odhodlán nenechat si zkazit dobrý příběh fakty: ŽÁDNÉ SPIKNUTÍ, ŽÁDNÁ ZÁHADA.“
Americká média během svatby, která se konala v květnu na soukromém ostrově na Bahamách, spekulovala, proč se jí neúčastnil ani prezident Donald Trump, ani jeho žena Melania, ani syn Barron.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.