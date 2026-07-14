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newstream.cz Politika Turek před bouračkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Opozice volá po jeho rezignaci

Turek před bouračkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Opozice volá po jeho rezignaci

Filip Turek
ČTK
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Opoziční strany vyzývají poslance Motoristů Filipa Turka, aby po pondělní nehodě v centru Prahy složil mandát a skončil také ve funkci vládního zmocněnce. Zveřejněné záběry podle nich ukazují bezohlednou jízdu. Policie však okolnosti střetu s nemocničním vozem stále vyšetřuje a vyhodnocuje kamerové záznamy. Nové záznamy Turkovy jízdy vyvolaly debatu i ve Sněmovně.

Opoziční politici požadují odchod poslance Motoristů Filipa Turka ze Sněmovny i z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou změnu a Green Deal. Reagují na pondělní dopravní nehodu v centru Prahy, při níž se Turkův vůz střetl s nemocničním autem převážejícím biologický materiál. 

Záznam nehody zveřejněný serverem Seznam Zprávy zachycuje nemocniční vůz projíždějící křižovatkou se zvukovým výstražným znamením. Turkovo auto do křižovatky vjelo jako jediné a narazilo do zadní části nemocničního vozu. Ten se po střetu vymrštil, převrátil se na střechu a jen o několik metrů minul chodce čekající na přechodu.

Vůz skončil na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři s vícečetnými poraněními do traumacentra. Turek vyvázl bez zranění.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Budeme teď všichni jako Motorista Turek srážet sanitky?

Názory

Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.

Dalibor Martínek

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Opozice žádá Turkův odchod

Předseda ODS Martin Kupka označil Turka za bezpečnostní riziko a vyzval ho, aby složil poslanecký mandát a odevzdal řidičský průkaz.

„Stojím si za tím, že Turek je hranatý, arogantní křupan, který má složit funkci poslance, vrátit řidičák a neotravovat veřejný prostor,“ napsal Kupka na síti X.

K okamžité rezignaci vyzval Turka také předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat,“ uvedl.

Bezodkladný konec Turka ve všech funkcích požaduje rovněž TOP 09. Podle předsedy strany Matěje Ondřeje Havla mohl poslanec vážně ohrozit zdraví a život několika lidí.

„Bezohledně, nezodpovědně, sobecky. Jak na silnici, tak v politice. Tohle je na okamžité složení mandátu,“ napsal předseda STAN Vít Rakušan.

Šebelová mluví o papalášském jednání

K rezignaci vyzvala Turka ve Sněmovně také předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová. Pokud poslanec mandát nesloží, měl by ho podle ní premiér Andrej Babiš alespoň odvolat z funkce vládního zmocněnce.

Šebelová uvedla, že se původně zdráhala nehodu komentovat, protože její okolnosti stále vyšetřuje policie. Svou výzvu však opřela o zveřejněné záběry, které podle ní ukazují, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem a jel nepřiměřenou rychlostí.

Jeho jednání označila za papalášské. „To je facka do tváře všem obyčejným občanům,“ řekla.

Hřib následně žádal o přerušení sněmovní schůze do Turkovy přítomnosti nebo do jeho rezignace. Sněmovna rozhodla koaliční většinou, že jeho návrh je nehlasovatelný. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá pak vinila opozici z toho, že dělají z jednacího řádu trhací kalendář, což vyvolalo další reakce i komentáře k Turkově jízdě. „Rozhodně neschvaluji jakoukoli arogantní nebo nezodpovědnou jízdu, počkejme si na vyjádření policie. Předpokládám, že Filip Turek je dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám,“ řekla k případu Malá.

Sněmovna následně zamítla návrh předsedy klubu KDU-ČSL Mariana Jurečky na přerušení jednání do Babišovy přítomnosti. Premiér se z dnešního jednání omluvil. Místopředseda dolní komory a Motoristů Jiří Barták uvedl, že chápe, že něčí chyba může vyvolat snahu o získání politických bodů. Rovněž on poukazoval na to, že porušením dopravních předpisů se bude zabývat policie. „Místopředseda strany nemůže ale poslance odvolávat,“ podotkl Barták.

Turek se z jednání dolní komory omluvil ze zdravotních důvodů.

„Konec spalováků odmítáme, nechceme být jen trhem pro dovážená auta,“ varuje Turek v debatě o emisích

Politika

Česko dál odmítá podobu emisního cíle pro rok 2035, který by fakticky znamenal konec nových aut se spalovacími motory. Vládní zmocněnec Filip Turek v Lucemburku varoval, že bez větší flexibility hrozí evropským automobilkám pokuty v řádu miliard eur.

ČTK

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Turek tvrdí, že jel na zelenou

Policie nyní vyhodnocuje kamerové záznamy a vyslýchá účastníky nehody. Závěr o její příčině zatím nezveřejnila.

Turek po nehodě uvedl, že křižovatkou projížděl na zelenou a střetu už nedokázal zabránit.

„Jel jsem se svým vozidlem po ulici Sokolská ve směru z centra. Na křižovatce s ulicí Ječná jsem pokračoval dál rovně, protože jsem měl zelený signál. Z mé levé strany mi však do cesty vjelo vozidlo se znakem Nemocnice Na Homolce, které vjelo pod majáky na červenou do křižovatky,“ řekl.

Dechová zkouška na alkohol byla podle Turka negativní.

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