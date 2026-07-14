Turek před bouračkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Opozice volá po jeho rezignaci
Opoziční strany vyzývají poslance Motoristů Filipa Turka, aby po pondělní nehodě v centru Prahy složil mandát a skončil také ve funkci vládního zmocněnce. Zveřejněné záběry podle nich ukazují bezohlednou jízdu. Policie však okolnosti střetu s nemocničním vozem stále vyšetřuje a vyhodnocuje kamerové záznamy. Nové záznamy Turkovy jízdy vyvolaly debatu i ve Sněmovně.
Opoziční politici požadují odchod poslance Motoristů Filipa Turka ze Sněmovny i z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou změnu a Green Deal. Reagují na pondělní dopravní nehodu v centru Prahy, při níž se Turkův vůz střetl s nemocničním autem převážejícím biologický materiál.
Záznam nehody zveřejněný serverem Seznam Zprávy zachycuje nemocniční vůz projíždějící křižovatkou se zvukovým výstražným znamením. Turkovo auto do křižovatky vjelo jako jediné a narazilo do zadní části nemocničního vozu. Ten se po střetu vymrštil, převrátil se na střechu a jen o několik metrů minul chodce čekající na přechodu.
Bezohledně, nezodpovědně, sobecky. Jak na silnici, tak v politice. Tohle je na okamžité složení mandátu. pic.twitter.com/ssBjbIGGTb— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 14, 2026
Vůz skončil na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři s vícečetnými poraněními do traumacentra. Turek vyvázl bez zranění.
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
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Názory
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Opozice žádá Turkův odchod
Předseda ODS Martin Kupka označil Turka za bezpečnostní riziko a vyzval ho, aby složil poslanecký mandát a odevzdal řidičský průkaz.
„Stojím si za tím, že Turek je hranatý, arogantní křupan, který má složit funkci poslance, vrátit řidičák a neotravovat veřejný prostor,“ napsal Kupka na síti X.
Stojím si za tím, že Turek je hranatý, arogantní křupan, který má složit funkci poslance, vrátit řidičák a neotravovat veřejný prostor. Všichni vidíme, jakou dělá ostudu a jakým je bezpečnostním rizikem!— Martin Kupka (@makupka) July 14, 2026
K okamžité rezignaci vyzval Turka také předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat,“ uvedl.
Ne, tohle je už za hranou úplně všeho. Poslanci mají sloužit lidem a ne je ohrožovat na životě. Tento člověk nemá ve funkci co dělat. Filip Turek by měl okamžitě složit poslanecký mandát a odstoupit z funkce vládního zmocněnce. Beze srandy. pic.twitter.com/LulXXdsse7— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) July 14, 2026
Bezodkladný konec Turka ve všech funkcích požaduje rovněž TOP 09. Podle předsedy strany Matěje Ondřeje Havla mohl poslanec vážně ohrozit zdraví a život několika lidí.
Filip Turek mohl vážně ohrozit život a zdraví hned několika lidí. Musí skončit bezodkladně. https://t.co/FviU4QkcIB— Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) July 14, 2026
„Bezohledně, nezodpovědně, sobecky. Jak na silnici, tak v politice. Tohle je na okamžité složení mandátu,“ napsal předseda STAN Vít Rakušan.
Šebelová mluví o papalášském jednání
K rezignaci vyzvala Turka ve Sněmovně také předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová. Pokud poslanec mandát nesloží, měl by ho podle ní premiér Andrej Babiš alespoň odvolat z funkce vládního zmocněnce.
Šebelová uvedla, že se původně zdráhala nehodu komentovat, protože její okolnosti stále vyšetřuje policie. Svou výzvu však opřela o zveřejněné záběry, které podle ní ukazují, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem a jel nepřiměřenou rychlostí.
Jeho jednání označila za papalášské. „To je facka do tváře všem obyčejným občanům,“ řekla.
Hřib následně žádal o přerušení sněmovní schůze do Turkovy přítomnosti nebo do jeho rezignace. Sněmovna rozhodla koaliční většinou, že jeho návrh je nehlasovatelný. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá pak vinila opozici z toho, že dělají z jednacího řádu trhací kalendář, což vyvolalo další reakce i komentáře k Turkově jízdě. „Rozhodně neschvaluji jakoukoli arogantní nebo nezodpovědnou jízdu, počkejme si na vyjádření policie. Předpokládám, že Filip Turek je dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám,“ řekla k případu Malá.
Sněmovna následně zamítla návrh předsedy klubu KDU-ČSL Mariana Jurečky na přerušení jednání do Babišovy přítomnosti. Premiér se z dnešního jednání omluvil. Místopředseda dolní komory a Motoristů Jiří Barták uvedl, že chápe, že něčí chyba může vyvolat snahu o získání politických bodů. Rovněž on poukazoval na to, že porušením dopravních předpisů se bude zabývat policie. „Místopředseda strany nemůže ale poslance odvolávat,“ podotkl Barták.
Turek se z jednání dolní komory omluvil ze zdravotních důvodů.
Česko dál odmítá podobu emisního cíle pro rok 2035, který by fakticky znamenal konec nových aut se spalovacími motory. Vládní zmocněnec Filip Turek v Lucemburku varoval, že bez větší flexibility hrozí evropským automobilkám pokuty v řádu miliard eur.
„Konec spalováků odmítáme, nechceme být jen trhem pro dovážená auta,“ varuje Turek v debatě o emisích
Politika
Česko dál odmítá podobu emisního cíle pro rok 2035, který by fakticky znamenal konec nových aut se spalovacími motory. Vládní zmocněnec Filip Turek v Lucemburku varoval, že bez větší flexibility hrozí evropským automobilkám pokuty v řádu miliard eur.
Turek tvrdí, že jel na zelenou
Policie nyní vyhodnocuje kamerové záznamy a vyslýchá účastníky nehody. Závěr o její příčině zatím nezveřejnila.
Turek po nehodě uvedl, že křižovatkou projížděl na zelenou a střetu už nedokázal zabránit.
„Jel jsem se svým vozidlem po ulici Sokolská ve směru z centra. Na křižovatce s ulicí Ječná jsem pokračoval dál rovně, protože jsem měl zelený signál. Z mé levé strany mi však do cesty vjelo vozidlo se znakem Nemocnice Na Homolce, které vjelo pod majáky na červenou do křižovatky,“ řekl.
Dechová zkouška na alkohol byla podle Turka negativní.
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