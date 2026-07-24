TikTok podle Bruselu nechrání děti. Hrozí mu miliardová pokuta
Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Platforma podle ní nedostatečně chrání nezletilé před nežádoucími kontakty, kyberšikanou a predátorským chováním. Sociální síti vlastněné čínskou společností ByteDance hrozí pokuta až šest procent jejího celosvětového ročního obratu.
Evropská komise má výhrady k tomu, jak TikTok nastavuje účty nezletilých uživatelů a komu zpřístupňuje jejich obsah. Podle předběžných závěrů unijního vyšetřování tak sociální síť porušuje nařízení o digitálních službách známé pod zkratkou DSA.
Nezletilí si mohou na TikToku nastavit veřejný účet. Jejich videa pak může sledovat prakticky kdokoli, včetně lidí, kteří sami účet na této sociální síti nemají. Obsah uživatelů ve věku od 16 do 17 let může navíc algoritmus prostřednictvím kanálu For You doporučovat dalším lidem.
Veřejné účty otevírají cestu k dětem
Podle Evropské komise takové nastavení zvyšuje riziko, že nezletilé osloví potenciální pachatelé nebo že bude jejich obsah zneužit ke kyberšikaně. Cizí lidé díky veřejným profilům získávají možnost nahlížet do každodenního života dítěte.
Komise upozorňuje také na dlouhodobé důsledky. Fotografie a videa zveřejněné v dětství mohou na internetu zůstat trvale a negativně ovlivňovat jejich autory ještě v dospělosti.
Soukromý profil podle komise nestačí
Dostatečnou ochranu podle Bruselu neposkytuje ani soukromé nastavení účtu. Profily nezletilých lze totiž stále dohledat prostřednictvím seznamů sledujících a sledovaných u jiných uživatelů. Profilové fotografie jsou navíc přístupné komukoli, včetně lidí bez účtu na TikToku.
ChatGPT překonal další významný milník. Aplikace americké společnosti OpenAI měla v květnu více než jednu miliardu aktivních uživatelů měsíčně, zhruba tři roky po svém spuštění. Podle agentury Reuters, která se odvolává na odhady analytické společnosti Sensor Tower, se žádné jiné aplikaci nepodařilo dostat na tuto hranici rychleji.
Miliarda lidí měsíčně. ChatGPT překonal historický rekord mezi aplikacemi
Zprávy z firem
ChatGPT překonal další významný milník. Aplikace americké společnosti OpenAI měla v květnu více než jednu miliardu aktivních uživatelů měsíčně, zhruba tři roky po svém spuštění. Podle agentury Reuters, která se odvolává na odhady analytické společnosti Sensor Tower, se žádné jiné aplikaci nepodařilo dostat na tuto hranici rychleji.
„Nastavení platformy tak nadále vystavuje nezletilé rizikům, jako jsou nevyžádané kontakty, kyberšikana či predátorské chování,“ uvedl mluvčí Evropské komise Thomas Regnier.
Brusel požaduje přísnější nastavení
Komise chce, aby TikTok změnil výchozí nastavení účtů nezletilých. Jejich obsah by měli automaticky vidět pouze uživatelé, které dítě samo schválí.
Starší nezletilí by podle Bruselu mohli mít možnost sdílet videa s širším publikem přímo na TikToku. Jejich obsah by však neměl být volně přístupný lidem mimo platformu ani automaticky doporučován ostatním uživatelům prostřednictvím kanálu For You.
TikToku hrozí až šest procent obratu
TikTok, který patří čínské společnosti ByteDance, nyní dostane přístup k dokumentům ve vyšetřovacím spise a může na předběžná zjištění Evropské komise písemně reagovat.
Pokud se závěry vyšetřování potvrdí, může Komise rozhodnout, že platforma nesplnila své povinnosti vyplývající z DSA. TikToku by následně mohla uložit pokutu až do výše šesti procent jeho celosvětového ročního obratu.