Téma migrace vyhrotilo summit EU. Babiš si rýpl do evropských lídrů
Summit Evropské unie se kvůli migraci málem rozpadl bez společných závěrů. Podle diplomatů citovaných serverem Politico byla více než dvouhodinová debata vyhrocená, nepříjemná a místy nedůstojná úrovně Evropské rady. Andrej Babiš a dánská premiérka Mette Frederiksenová patřili k nejostřejším hlasům, proti tvrdšímu postupu se ale postavili mimo jiné Emmanuel Macron a Pedro Sánchez.
Páteční summit Evropské unie přinesl tvrdý střet o migraci. Debata trvala více než dvě hodiny a podle diplomatických zdrojů citovaných serverem Politico byla mimořádně vyhrocená, přímá a nepříjemná. Jeden z diplomatů ji označil dokonce za „hroznou“ a podle dalších musel předseda Evropské rady António Costa zasáhnout a diskusi ukončit. Český premiér Andrej Babiš po jednání uvedl, že v jednu chvíli hrozilo, že se lídři na společných závěrech summitu vůbec neshodnou.
Největší střet se odehrál kolem požadavku na další zpřísnění evropské migrační politiky. Už před začátkem summitu se konala takzvaná migrační snídaně zemí, které prosazují tvrdší postup. Schůzku vedly italská premiérka Giorgia Meloniová a dánská premiérka Mette Frederiksenová a účastnil se jí také Babiš. Podle českého premiéra tam vznikl návrh, který měl Evropské komisi uložit, aby členským státům dala větší prostor při odmítání žádostí o azyl a více pravomocí v boji proti nelegální migraci.
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Podle tří diplomatů získala iniciativa podporu více než 12 členských států. Nakonec ale neprošla, protože se k ní odmítli připojit francouzský prezident Emmanuel Macron, lucemburský premiér Luc Frieden a španělský premiér Pedro Sánchez. Právě se Španělskem se podle Babiše rozhořel výrazný spor, protože Sánchez podle něj situaci v oblasti migrace hodnotí příliš optimisticky.
Diplomaté zároveň popsali nezvykle ostrý tón jednání. Podle dvou zdrojů používali zejména Frederiksenová a Babiš velmi silná slova a migrační politiku spojovali s „obranou evropské civilizace“. Jiný diplomat ale uvedl, že ačkoli byla výměna názorů vášnivá, zůstala politická a byla podle něj potřebná, aby se debata přiblížila skutečným obavám voličů.
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Z původních plánů v závěrech skoro nic nezbylo
Nakonec se lídři na migrační části závěrů summitu dohodli, původní návrh ale prošel výrazným osekáním. Z konečného textu zmizely například výzvy k účinnějšímu vracení migrantů, většímu tlaku na země, které při návratech nespolupracují, stejně jako pasáže věnované ochraně vnějších hranic, boji proti převaděčství nebo monitorování sociálních sítí.
Ve výsledku zůstala pouze obecná zmínka o strategické debatě o migraci, plán Evropské komise připravit ve spolupráci s členskými státy krizový rámec a příslib, že se Evropská rada k tématu vrátí na některém z dalších jednání. Babiš přitom tvrdí, že návrh Meloniové a Frederiksenové byl podstatně konkrétnější a měl členským státům dát větší volnost při rozhodování o azylu i při řešení nelegální migrace.
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Babiš si rýpl do některých evropských lídrů
Český premiér po summitu spojil spor také s domácí politikou jednotlivých zemí. Upozornil, že Španělsko čekají volby a tamní premiér má na migraci jiný pohled. Poté přidal výrazně ostřejší poznámku: „Někteří lídři, když to možná přeženu, mají tendenci spíš preferovat migranty než vlastní občany, možná proto, aby je zvolili.“
Migrační spor se tak na summitu neposunul k zásadní nové dohodě. Naopak ukázal hluboké rozdíly mezi státy, které požadují výraznější zpřísnění evropské politiky, a zeměmi, které takové kroky odmítají.