Střídaní v čele kanadské Liberální strany. Místo Trudeaua přichází Mark Carney

Nástupcem kanadského premiéra Justina Trudeaua v čele Liberální strany byl zvolen bývalý guvernér centrální banky Mark Carney, informují zahraniční tiskové agentury.

Dlouholetý šéf strany Trudeau oznámil v lednu, že odejde z čela strany i vlády, až bude zvolen jeho nástupce ve vedení strany. Zatím není jasné, kdy se ekonom Carney premiérem stane, podle agentury AP by to mělo být v příštích dnech.

Carney, který za týden oslaví šedesáté narozeniny, dostal 85,9 procenta hlasů.

Ekonom Carney vedl od roku 2008 kanadskou centrální banku a od července 2013 byl sedm let guvernérem Bank of England, britské centrální banky.

Justin Trudeau se stal premiérem v listopadu 2015 a Liberální stranu vedl od roku 2013. V projevu, jímž se dnes loučil, vyzdvihl „deset skvělých let“ a vyzval k další „tvrdé práci“.

