Ruský generál Surovikin dopředu věděl o vzpouře wagnerovců, píše NYT

Vysoce postavený ruský generál Sergej Surovikin podle listu The New York Times (NYT) dopředu věděl o chystané vzpouře Wagnerovy skupiny. USA se teď snaží zjistit, jestli ji tento bývalý velitel ruských jednotek nasazených na Ukrajině pomáhal i plánovat.

Reklama

Deník své tvrzení opírá o vyjádření amerických činitelů, kteří mají k dispozici zpravodajské informace o víkendové revoltě, při níž wagnerovci obsadili Rostov na Donu na jihozápadě Ruska a postupovali také na Moskvu.

Lukáš Kovanda: Víkendový pokus o puč v Rusku má dohru na trzích. Rubl je na patnáctiměsíčním minimu Názory Ruskou ekonomiku po Prigožinově pokusu o puč svírá nejistota. Rubl dnes slábne na takřka patnáctiměsíční minimum. Trhy míní, že víkendové dění Putina oslabilo. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Informace o tom, že Surovikin věděl, co se chystá, podle NYT vede k otázkám, jakou podporu wagnerovci a jejich šéf Jevgenij Prigožin uvnitř vedení ruské armády měli. Američtí činitelé tvrdí, že existují náznaky, že i další ruští generálové mohli podporovat snahu Prigožina vynutit si změnu v čele ministerstva obrany a generálního štábu.

Ruský prezident Vladimir Putin se nyní podle amerických činitelů musí rozhodnout, jestli věří tomu, že Surovikin skutečně Prigožinovi pomáhal, a jak v takovém případě reagovat. Surovikin byl velitelem ruských jednotek nasazených na Ukrajině do ledna, než ho vystřídal náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov. Surovikin byl tehdy jmenován jeho zástupcem.