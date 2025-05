Reset vzájemných vztahů. Británie a EU obnoví spolupráci

První summit mezi Británií a Evropskou unií od brexitu přinesl ovoce. Podle zdrojů CNBC se obě strany dohodly na obnovení vztahů.

O dosažení dohody informovali server CNBC tři představitelé EU. Jeden ze zdrojů uvedl, že do 30. června 2038 byl mezi oběma mocnostmi dohodnut reciproční přístup do rybářských vod. Mezi další dohody mají patřit také ty o energetické spolupráci a uzavření partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany.

Reset vzájemných vztahů

Britský premiér Keir Starmer v Londýně hostí první summit mezi Británií a Evropskou unií od vystoupení jeho země z EU v roce 2020. Za nynější sedmadvacítku se jednání zúčastní předseda Evropské rady António Costa i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyeonová. Summit má přinést tzv. reset vzájemných vztahů.

Evropská unie nabízí Británii obnovení vztahů v několika oblastech, zejména v bezpečnosti, obraně, energetice, ale i v obchodu se zemědělskými výrobky. Díky dohodě týkající se bezpečnosti by Londýn mohl získat pro britské firmy přístup ke společným obranným projektům v rámci nového unijního finančního nástroje SAFE. V rámci programu SAFE budou moci státy čerpat výhodné půjčky až do 150 miliard eur (3,7 bilionu korun) na investice do obrany.

I přes aktuální zprávy o pozitivním vývoji summitu přinesly poslední dny i komplikace, když členské státy EU zprvu vyslovily nesouhlas s ústupky v oblasti rybářských práv a mobility mládeže, které Londýnu nabídla Evropská komise.

Zasedání se za EU zúčastní také šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová a eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.