Psí genocida. V Turecku jsou v ohrožení miliony toulavých psů

Turecký parlament schválil zákon, který připravuje možnost pro utracení milionů toulavých psů. Norma vyvolala protesty v Istanbulu a Ankaře, které jsou známé množstvím pouličních psů.

Psi, kteří představují hrozbu pro lidský život nebo zdraví, jejichž chování nelze kontrolovat nebo mají nevyléčitelnou chorobu, mohou být utraceni. Tak hovoří aktuálně schválený zákon.

Hlavní opoziční Republikánská lidová strana změnu nazvala „zákonem o masakru zvířat“ a předseda Ozgur Ozel uvedl, že se obrátí na Ústavní soud s žádostí o zvrácení.

Rizikový faktor

Prezident Recep Erdogan, hlavní zastánce zákona, tvrdil, že toulaví psi jsou rizikem pro veřejné zdraví a útočí na lidi a jiná zvířata. „Toto je zákon k nápravě mezní situace, ne o masakru," řekl ministr zemědělství a lesnictví Ibrahim Yumakli v turecké televizi.

Městské úřady jsou nyní povinny shromažďovat a pečovat o psy, dokud se nenajde původní nebo nový majitel. Navíc musí během příštích čtyř let vylepšit nebo zřídit nové útulky. Aktuálně se tedy zákon rozšířil o možnost toulavé zvíře utratit. To vyvolalo protesty v Turecku i na internetu. Kritici tvrdí, že zákon by mohl být použit svévolně a vést k zabíjení libovolných zvířat.

Kastrace by byly vhodnější

Nilgun Padir, učitelka v důchodu a aktivistka za práva zvířat, která se deset let stará o toulavé psy, pro agenturu Bloomberg uvedla, že návrh zákona přehlíží další problematické oblasti.

„Pokud ti, kteří chovají zvířata a nelegálně je prodávají, nebudou čelit represivním opatřením, mohou zabít všechna zvířata, ale kýžený výsledek to nepřinese,“ řekla místo toho, aby vyzvala k hromadnému očkování a sterilizaci. Psi ve vesnicích jsou pravidelně ponecháni nekastrovaní, což je zásadní problém dodala.