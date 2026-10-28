Netanjahu vede, většina se mu ale vzdaluje. Izrael čeká složité povolební vyjednávání
Izraelské volby podle průběžných výsledků vyhrává blok premiéra Benjamina Netanjahua, k parlamentní většině má ale daleko. Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů mu připadá 54 ze 120 mandátů, zatímco hlavní opoziční uskupení má 47 křesel. Zbylých 19 mandátů by získaly převážně arabské strany, což výrazně komplikuje povolební skládání vlády.
Po sečtení 76,8 procenta hlasů vede v izraelských volbách blok premiéra Benjamina Netanjahua, sám ale podle všeho většinu v Knesetu nezíská. Podle serveru The Times of Israel může jeho tábor obsadit 54 křesel, zatímco hlavní opoziční uskupení by získalo 47 mandátů. K většině je potřeba 61 hlasů.
Nejsilnější stranou zůstává Netanjahuův Likud, který má podle průběžných výsledků 27 mandátů. Druhá je centristická strana Jašar vedená bývalým náčelníkem generálního štábu Gadim Eisenkotem s 20 křesly. Třetí skončila Jednotná kandidátka sdružující několik arabských formací, která má 13 mandátů.
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Sestavení vlády bude složité
Povolební matematika zatím nevypadá jednoduše. Současná vládní koalice většinu nemá a část opozičních politiků už před volbami dala najevo, že nechce vládnout se stranami vedenými izraelskými Araby.
Právě ty by přitom mohly držet 19 mandátů a stát se důležitým jazýčkem na vahách při vyjednávání o nové vládě. Netanjahuův blok je tak sice nejsilnější, ale bez dalších partnerů se k potřebné většině nedostane.
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Současná koalice Likudu a krajně pravicových stran vládne od roku 2022. Tehdy Likud získal 32 mandátů a koalice měla na začátku 64 křesel. Strana Jašar tehdy ještě neexistovala, zatímco strany volené převážně arabskou menšinou měly deset mandátů.