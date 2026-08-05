Nehoda Filipa Turka se vyostřuje. Policie prověřuje podezření z ublížení na zdraví
Nehoda poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy má trestněprávní dohru. Policie střet jeho auta s nemocničním vozem vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti a nechala si vypracovat znalecký posudek. Řidič nemocničního vozu po nehodě skončil v pracovní neschopnosti, Turek kvůli kauze do vyšetření nehody nesmí na vládu ani vykonávat funkci zmocněnce.
Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance Motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla na webu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek, další bližší informace ale poskytovat nebudou, trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po nehodě skončil v pracovní neschopnosti.
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Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem, na kterém byl znak nemocnice Na Homolce, 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Turek po nehodě řekl, že rezignuje na post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, pokud ho policie označí za viníka. Podle vyjádření pro Blesk.cz by nevyužil ani poslaneckou imunitu, pokud by policie požádala o jeho vydání k trestnímu stíhání.
Kropáčová krátce po nehodě serveru iROZHLAS.cz sdělila, že policisté hned po nehodě zkontrolovali na jejím místě dopravní značení a bylo v pořádku a v souladu s inženýrskými plány. Turek před tím na facebooku naznačoval, že pruh, kterým před nehodou jel, nebyl odbočovací a že strhnutím svého vozu doprava zachránil řidiči nemocničního vozidla život. Podle Turkova vyjádření ve videu zveřejněném po nehodě měl řidič po nehodě poraněný loket.
„V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání,“ uvedla Kropáčová.
Zda je řidič nemocničního vozu nadále v pracovní neschopnosti, nebude Fakultní nemocnice Motol a Homolka komentovat a nemůže se vyjádřit ani ke zdravotnímu stavu řidiče, protože k tomu nemá jeho souhlas, řekla mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Současně doplnila, že zatím nebyla vyčíslena ani škoda způsobená na autě.
Turek do vyšetření nehody podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nebude navštěvovat vládu a neměl by vykonávat funkci zmocněnce. Pokud se podle předsedy vlády ukáže, že Turek pochybil, měl by na postu zmocněnce skončit. Ministerstvo životního prostředí v červenci uvedlo, že Turek se nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu.
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