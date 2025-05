Méně vězňů a konec absurdních trestů. Sněmovna schválila reformu trestního práva

Dolní komora v novele také mimo jiné více uvolnila pravidla pro pěstování a držení konopí, upravila sazby u části konopných deliktů

K omezení počtu vězňů, snížení recidivy i k úsporám státního rozpočtu by měly pomoci širší změny trestního práva, které dnes schválila Sněmovna. Vládní novela trestního zákoníku dává větší přednost alternativním trestům včetně peněžitých a některé činy částečně dekriminalizuje. Dolní komora v ní mimo jiné více uvolnila pravidla pro pěstování a držení konopí, upravila sazby u části konopných deliktů a umožnila léčbu psilocybinem. Doplnila předlohu o takzvaný dětský certifikát, jenž má být až doživotní.

Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila zrušení sporného trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Činem se z podnětu skupiny senátorů zabývá Ústavní soud. V zákoníku nebude ani kontroverzní zákaz zveřejňování totožnosti podezřelých a stíhaných lidí. Předloha má být účinná od ledna, nyní ji dostane k posouzení Senát.

„Novela přispěje k tomu, aby trestní právo lépe rozlišovalo mezi skutečně společensky škodlivým jednáním a případy, které do trestního řízení vůbec nepatří,“ uvedl v tiskové zprávě ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), podle kterého je nynější systém trestání pachatelů zastaralý. Reforma se podle zpravodajky Heleny Válkové (ANO) snaží o to, aby lidé po výkonu trestu nepáchali další trestnou činnost a nahrazovali škodu. Sněmovna novelu schválila hlasy 142 ze 159 přítomných poslanců, proti bylo 16 zástupců SPD.

Konec absurdích trestů

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v novele trestního zákoníku uvítal rozšíření alternativních trestů. „Umožní to soudcům lépe individualizovat trest,“ řekl. Podle něj by veřejnost neměla novou úpravu v tomto ohledu chápat tak, jako že se tresty snižují. Vávra schvaluje i snížení sazby za opakovanou krádež. „My absurdně vysoko trestáme takové ty bagatelní krádeže,“ prohlásil.

Peněžitý trest budou moci soudy ukládat podle novely trestního zákoníku za jakýkoliv trestný čin. U závažných činů, například znásilnění, jej ale nebude možné uložit jako jediný trest. Sněmovna rozšířila okruh těchto činů o týrání svěřené osoby a o týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Předloha snižuje sazby za opakovanou krádež nebo za schvalování terorismu na internetu.

U zanedbání povinné výživy mají být napříště trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Hrozit by za to ale mělo až dvouleté vězení místo ročního, jak navrhovala vláda. Postih některých jiných jednání novela zpřísňuje, například trestá takzvanou deepfake pornografii vytvořenou umělou inteligencí. Soudy budou moci trestat rovněž deepfake materiály vytvářené v úmyslu způsobit druhému člověku vážnou újmu na jeho právech. Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek prosadil prodloužení promlčecí lhůty u základní skutkové podstaty vraždy z 15 na 30 let.

Samostatná pasáž pro konopí

Legální zřejmě bude samopěstování nanejvýš tři konopných rostlin a držení až 100 gramů konopí doma a 25 gramů venku. Pěstování čtyř až pěti rostlin by mohlo být přestupkem, více rostlin trestným činem, stejně jako držení více než 200 gramů konopí v obydlí. Trestné činy související s konopím budou mít podle přijaté úpravy Vladimíra Balaše (STAN) v zákoníku samostatnou pasáž, přičemž sazby mají podle zdůvodnění lépe odrážet společenský dopad konopí. Sněmovna odmítla pirátské liberalizační návrhy, z nichž nejširší předpokládal zavedení regulovaného trhu s konopím.

Z dalších poslaneckých návrhů, které se týkají návykových látek, Sněmovna schválila úpravu Marka Bendy (ODS) o legalizaci léčby psilocybinem, tak jak už platí pro léčebné konopí. Zamítla naopak legalizaci místností, do nichž by mohli narkomani beztrestně přinést a beztrestně užít dávku drogy pod odborným dohledem, i testování drog poskytnutých jejich uživateli, jak to prosazovala Renáta Zajíčková (ODS).

Zákaz plnění veřejných zakázek i pro fyzické osoby

Sněmovna v novele upřesnila vymezení trestného činu propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod. Zákon má podle pozměňovacího návrhu Martina Dlouhého (TOP 09) výslovně uvádět nacistické a komunistické hnutí. Úprava vychází z výzvy paměťových institucí k tomu, aby se propagace komunismu postihovala stejně jako v případě nacismu.

Novela dále rozšiřuje výčet pohnutek u takzvaných předsudečných trestných činů, tedy trestných činů spáchaných z nenávisti. Přísněji by tak nově měly být postihovány například i cílené útoky na zdravotně postižené. K dalším změnám patří to, že trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací půjde uložit i fyzickým osobám, nejen právnickým.

Opatření nahrazující vazbu, k nimž patří zákaz vycestování, dohled probačního úředníka a peněžitá záruka, budou moci po sněmovním doplnění novely trvat jen omezenou dobu, nejvýše 1,5násobek doby vazby. Sněmovna také zpřísnila pravidla proti porušování mezinárodních sankcí. Nově by mohl čekat trest například lidi, kteří umožní vstoupit do země EU osobě na sankčním seznamu.