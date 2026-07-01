Macinka odpálkoval SPD: Sebrat vyznamenání Zelenskému je jen politické gesto
Plán SPD odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého lva narazil i u ministra zahraničí Petra Macinky. Šéf diplomacie uvedl, že k takovému kroku neexistuje zákonná cesta, a návrh koaličního partnera označil za politické gesto.
Iniciativu na odebrání Řádu bílého lva ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému vnímá šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) jako politické gesto koaličního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Neexistuje k tomu zákonná cesta, sám by nic takového nenavrhoval, řekl Macinka novinářům. SPD v úterý oznámila, že chce v koalici prosazovat návrh, aby Česko po vzoru Polska ukrajinské hlavě státu řád odebralo.
Po vzoru Polska
Polský prezident Karol Nawrocki odebral před necelými dvěma týdny Zelenskému Řád bílé orlice v reakci na to, že přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil název Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Udělení přídomku vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.
SPD po vstupu do vlády našla další zásadní politické téma: jak odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého lva udělený prezidentem Petrem Pavlem. To by jistě její příznivce zahřálo u srdíčka. Jenže státní vyznamenání není rekvizitou pro domácí politické divadlo. A už vůbec ne náhražkou za řešení problémů, které Česko skutečně pálí.
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Názory
SPD po vstupu do vlády našla další zásadní politické téma: jak odebrat Volodymyru Zelenskému Řád bílého lva udělený prezidentem Petrem Pavlem. To by jistě její příznivce zahřálo u srdíčka. Jenže státní vyznamenání není rekvizitou pro domácí politické divadlo. A už vůbec ne náhražkou za řešení problémů, které Česko skutečně pálí.
SPD chce prosazovat v koalici, aby Sněmovna navrhla odebrání Zelenského vyznamenání prezidentu Petru Pavlovi. „Pokud je mi známo, tak neexistuje žádná zákonná možnost, jak někomu odebrat státní vyznamenání s výjimkou toho, když je někdo vyloženě trestním soudem odsouzen k trestnému činu, jehož sankce je také pozbytí všech výhod, výsad, vyznamenání,“ uvedl Macinka. U Zelenského to tak nepřichází v úvahu. „Vzhledem k tomu, že neexistuje legální možnost, jak to udělat, tak si myslím, že to je spíš spíše politické gesto SPD,“ uvedl. Sám by nic takového nenavrhoval.
Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga uvedl, že ústava ani zákon nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Je to podle něj možné jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Trest ztráty vyznamenání může podle zákona padnout při odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dva roky za úmyslný trestný čin spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky.
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