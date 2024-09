Lékaři bez hranic ukončili své působení v Rusku

Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) oznámila, že po 32 letech musela ukončit svou činnost v Rusku.

Stalo se tak poté, co jí ruské ministerstvo spravedlnosti v létě zrušilo registraci, bez které pobočky zahraničních nevládních organizací nesmějí v Rusku působit, uvedl list Kommersant. Lékaři bez hranic se v poslední době starali o ukrajinské uprchlíky na západě Ruska, kde také pomáhali obyvatelům ostřelovaného pohraničí, dodal server Meduza.

Lékaři bez hranic působili v Rusku od roku 1992 a za tu dobu v zemi uskutečnili desítky programů, sahající od pomoci bezdomovcům či nakaženým virem HIV až po po spolupráci s úřady a akademiky při zavádění pokročilých metod léčby tuberkulózy. Působili v různých regionech, včetně Moskvy, Petrohradu či Čečenska.

Po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu organizace pomáhala v Belgorodské a Rostovské oblasti na západě Ruska uprchlíkům z Ukrajiny; humanitární pomoc poskytla 52 tisícům uprchlíkům. V poslední době se chystala rozšířit tuto aktivitu do Kurské oblasti, kam v srpnu pronikly ukrajinské jednotky.

„Je nám velice líto, že končíme naše programy v zemi, protože mnoho lidí, kteří potřebují lékařskou a humanitární pomoc, nyní zůstane bez podpory, kterou jsme jim mohli poskytnout. Lékaři bez hranic by rádi znovu pracovali v Rusku, pokud a až to bude možné,“ uvedl Norman Sitali, který měl v MSF na starosti programy v Rusku.

