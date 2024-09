Krnov zaplaven, Troubky se evakuují, v Opavě voda stagnuje, z Hanušovic lidé nestihli utéct

Moravu a Slezsko přes víkend sužovaly povodně, problémy a škody působily také na jihu a severovýchodě Čech a na Vysočině. Toky se po deštích rozvodňují od pátku, v sobotu Moravskoslezský a Olomoucký kraj vyhlásily stav nebezpečí, v neděli ho zavedl Liberecký kraj pro Frýdlantský výběžek. Voda se vylila do některých měst, na Jesenicku její nápor nevydržely některé domy. Evakuováno bylo v celé ČR přes 10 tisíc lidí, pohřešováni jsou čtyři lidé. Výpadky jsou v energetice i v sítích mobilních operátorů, problémy jsou v dopravě. Provoz omezí některé školy. Vláda bude jednat o materiální pomoci.

Kolem 18.30 byl povodňový stav na 250 místech v Česku, třetí stupeň ohrožení platil zhruba na 110 z nich, mimo jiné také na dolním Labi. Počty už začaly klesat, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Stupeň, který ČHMÚ označuje za extrémní povodeň, byl v té době na desítce míst. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že stoletou vodu dosud zaznamenalo 55 měřicích míst. Toky se rozvodnily po vytrvalých deštích, od středečního večera napršelo na návětří Jeseníků zhruba 500 litrů na metr čtvereční, na hřebenech Krkonoš 450 litrů a v Jizerských horách a Beskydech 300 litrů na metr čtvereční.

Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) požádali občany, aby uposlechli případné výzvy k evakuaci. Lidé by podle premiéra měli respektovat pokyny starostů a hasičů a neměli by v souvislosti s povodněmi riskovat. Přesto dnes hasiči s policií museli v Praze zachraňovat muže, který si šel zaplavat do Vltavy.

Evakuovaných bylo zatím více než 10 500 lidí, uvedl po poledni generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. "Mnohdy se vracíme na místa, kde primárně se lidé odmítli evakuovat preventivně, a pak už je zachraňujeme," řekl. Za neděli do 18.00 zasahovali hasiči u 6055 událostí souvisejících s počasím, v sobotu jich bylo 7884.

V pondělí večer se kvůli povodním mimořádně sejde vláda, projednat může i ukrajinskou nabídku personální i materiální pomoci záchranných složek pro Česko Fiala upozornil, že lidé už mohou na úřadech práce žádat o mimořádnou okamžitou pomoc, dostat mohou až téměř 73 tisíc korun. Vláda podle něj přistoupí také k mimořádným opatřením. Zda povodňová situace zasáhne do krajských a senátních voleb o příštím víkendu, by mělo být podle premiéra jasné v pondělí.

Voda už se dostala do některých měst. Zaplavila až 80 procent území Krnova na Bruntálsku. V Hanušovicích se zvedla asi o metr za deset minut, většina lidí zůstala doma a nestihla se evakuovat, řekl starosta Marek Kostka. Evakuaci vyhlásilo vedení Troubek na Přerovsku, které zničily záplavy v roce 1997.

Na Chrudimsku povodňová vlna z řeky Novohradky zasáhla město Luže. V Opavě stejnojmenná řeka překročila stoletý průtok a rozlila se do sídliště Kateřinky. Voda se dostala i do centra Bohumína na Karvinsku. Organizátoři zrušili Dny NATO v Ostravě plánované na příští víkend.

Některé oblasti voda odřízla od okolí. Kvůli sesuvům půdy se nelze dostat do krkonošské obce Malá Úpa, voda z rozvodněné Smědé opět zaplavila všechny přístupové silnice do pohraniční obce Višňová ve Frýdlantském výběžku. Dopoledne policie informovala o nedostupnosti Jesenicka kvůli neprůjezdným silnicím. Město Jeseník zaplavila řeka Bělá, voda v oblasti strhla několik starších domů.

Rozvodněná řeka Labe ve Špindlerově Mlýně, 15. září 2024, Špindlerův Mlýn profimedia.cz

Jesenicko nebo Frýdlantsko, které zároveň patří k nejvíce znevýhodněným regionům, utrpí pravděpodobně po povodních také největší škody, uvedl na síti X prezident Petr Pavel. Nápravy škod po celé republice budou vyžadovat nejen pomoc státu, pojišťoven, ale všech, míní. Požádal občany o podporu těch, kteří se dostanou v těchto dnech do mimořádně složité situace.

Na železnici jsou problémy zejména v okolí Ostravy, zaplavená místa zastavila vlaky na hlavních koridorech. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) oznámil, že dostat se vlakem do Ostravy zřejmě nebude možné po celý následující týden. Kvůli podemletí, zaplavení nebo spadlým stromům jsou neprůjezdné desítky tratí, některé i preventivně. Déšť a záplavy omezily dopravu také na některých úsecích silnic a dálnic.

Energetikům se do 18.00 podařilo snížit počet domácností bez elektřiny na přibližně 135 tisíc z ranních 260 tisíc. Firma E.ON vyhlásila kvůli velkému množství poruch kalamitní stav v Jihomoravském a Zlínském kraji, na Vysočině a na Prostějovsku v Olomouckém kraji. Společnost ČEZ kalamitu vyhlásila v sobotu večer v některých okresech šesti krajů. Na severu Moravy, ve Slezsku a na Trutnovsku byly ráno bez proudu stovky mobilních vysílačů, což způsobuje výpadky signálu.

Pršet bude v Česku i v pondělí, srážkové úhrny ale budou nižší než o víkendu, uvedl ČHMÚ. Nejvyšší vzestupy hladin toků předpokládá v noci na pondělí na tocích, jež odvodňují Jeseníky, Krnovsko, Opavsko, Ostravsko a Beskydy. Výrazné vzestupy budou u toků odvodňujících severovýchodní horské oblasti, Českomoravskou vrchovinu, Šumavu a Novohradské hory.