Kandidát Zelených měl na účtu stamiliony, uvedl investigativní web
Aktivista a kandidát Zelených do komunálních voleb v Praze 3 Zdeněk Jahn je podle investigativního webu Odkryto.cz v hledáčku české policie. Kriminalisty zajímá původ peněz, které se ocitly na Jahnových účtech. Jahn v minulosti působil na ministerstvu dopravy či Technické správě komunikací (TSK). Aktivista Zdeněk Jahn je veřejně známý díky svému boji proti nelegálním billboardům a reklamě. Podle zjištění Odkryto.cz se policie zabývá Jahnovými financemi, konkrétně otázkou, odkud pochází miliony na jeho účtech - kont je prý několik desítek bankovních účtů a obrat na nich v posledních letech činil téměř 200 milionů korun.
„Nic z toho, co píšete o počtu účtů a obratu, není pravda,” napsal Jahn na dotaz Odkryto.cz. Připustil, že na své konto vkládal vyšší částky v hotovosti. "Za poslední tři roky jsem na účet vložil v hotovosti 549 tisíc. Jedna část jsou peníze mého otce, kterému dříve chodil starobní důchod v hotovosti. Vzhledem ke svému věku a nemoci neovládá internetové bankovnictví ani platební kartu. Aby se mu doma nekupila hotovost, vkládal jsem jí na svůj účet a vzápětí prostředky převáděl z mého účtu na jeho,” uvedl Jahn s tím, že druhá část vkladů pochází od jeho partnera.
„Bydlíme spolu v nájmu, z mého účtu platíme nájem, elektřinu, plyn a společné nákupy. On mi poté polovinu nákladů hradí, někdy přímo na účet, někdy v hotovosti. Pokud jde o vyšší částku v hotovosti, vkládám jí na účet. K dnešnímu dni mám na účtech včetně investic přibližně 7,5 milionů,” dodal Jahn. Peníze si podle svých slov mezi účty různě přeposílá podle potřeby.
Bývalý úředník, který kromě Ministerstva dopravy působil také v pražské Technické správě komunikací jako specialista správy majetku, je zakladatelem iniciativy Přidej se strhni to, která upozorňuje úřady na černé billboardy ve městech a v okolí silnic.
O Jahna se měly podle Odkryto.cz nejprve zajímat úřady na Slovensku.
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