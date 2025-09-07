Družba v plamenech. Ukrajinské drony zasáhly v Brjanské oblasti ropovod
Ukrajina zasáhla ruský ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě země, napsala ráno agentura Reuters. Velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi uvedl na Telegramu, že zařízení strategického významu pro transport ropných produktů z běloruských rafinerií do Ruské federace bylo výrazně poškozeno požárem.
Maďarská ropná společnost MOL uvedla, že dodávky ropy do Maďarska pokračují podle harmonogramu. Přesný rozsah škod není ale zatím znám. Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, se snaží zničit infrastrukturu, jež je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem jejich útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody. Například benzín se podle vyjádření Brovdiho, známého také pod přezdívkou Maďar, v Rusku stává ve válce nedostatkovým produktem. Kyjev uvádí, že jeho útoky na území Ruska jsou reakcí na pokračující ruské útoky na Ukrajinu.
Ukrajina na ropovod Družba útočí, aby přiměla Maďarsko souhlasit s jejím vstupem do EU. Nedostatku paliv se kvůli útokům obávají ovšem i v Německu, kam stále teče ropa vykazovaná jako ropa z Kazachstánu, jež je ve skutečnosti alespoň zčásti ruská.
Lukáš Kovanda: Zelenskyj stupňuje tlak na Orbána, skrze Družbu
Názory
Ropu z Družby stále odebírají Slováci a Maďaři a jejich vlády v srpnu reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky. V pátek o věci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se slovenským premiérem Robertem Ficem. Fico dlouhodobě obhajuje dovoz ruské ropy a plynu na Slovensko, zatímco některé další evropské země včetně Česka se závislosti na dodávkách ruských energií postupně zbavily. K přerušení dodávek ruské ropy vyzval evropské země také šéf Bílého domu Donald Trump.
Ruské síly v noci při rozsáhlém vzdušném útoku vyslaly na Ukrajinu 805 dronů Šáhed a dronových návnad sloužících k oklamání protivzdušné obrany, zaútočily také devíti raketami. Uvedlo to velitelství ukrajinského letectva, podle médií je to rekordní údaj. Obráncům se podařilo zničit 747 dronů a čtyři střely.
Největší ruský vzdušný útok na Ukrajinu. V Kyjevě umírali lidé a hořel úřad vlády
Politika
