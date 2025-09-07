Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Politika Družba v plamenech. Ukrajinské drony zasáhly v Brjanské oblasti ropovod

Družba v plamenech. Ukrajinské drony zasáhly v Brjanské oblasti ropovod

Ukrajinci bombardují ruské energetické uzly
Ukrajina zasáhla ruský ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě země, napsala ráno agentura Reuters. Velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi uvedl na Telegramu, že zařízení strategického významu pro transport ropných produktů z běloruských rafinerií do Ruské federace bylo výrazně poškozeno požárem.

Maďarská ropná společnost MOL uvedla, že dodávky ropy do Maďarska pokračují podle harmonogramu. Přesný rozsah škod není ale zatím znám. Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, se snaží zničit infrastrukturu, jež je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy. Cílem jejich útoků se tak stávají ruské elektrárny, plynovody i ropovody. Například benzín se podle vyjádření Brovdiho, známého také pod přezdívkou Maďar, v Rusku stává ve válce nedostatkovým produktem. Kyjev uvádí, že jeho útoky na území Ruska jsou reakcí na pokračující ruské útoky na Ukrajinu.

Ropu z Družby stále odebírají Slováci a Maďaři a jejich vlády v srpnu reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky. V pátek o věci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se slovenským premiérem Robertem Ficem. Fico dlouhodobě obhajuje dovoz ruské ropy a plynu na Slovensko, zatímco některé další evropské země včetně Česka se závislosti na dodávkách ruských energií postupně zbavily. K přerušení dodávek ruské ropy vyzval evropské země také šéf Bílého domu Donald Trump.

Chcete konec války? Pak Ukrajina nesmí do NATO, uvedl Fico

Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Hlavním předpokladem ukončení války na Ukrajině je to, aby Kyjev nevstoupil do NATO. Řekl to slovenský premiér Robert Fico, který ambice Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance dlouhodobě odmítá. Slovensko podle něj nevyšle své vojáky na Ukrajinu v rámci poskytnutí bezpečnostních záruk po dojednání míru s Ruskem, které sousední zemi vojensky napadlo v únoru 2022.

„Základním předpokladem ukončení vojenského konfliktu je otázka, že Ukrajina nebude členským státem NATO,“ řekl Fico v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice RTVS. Tvrdil, také, že napětí způsobilo to, že Rusko bylo v minulosti obelháno v souvislosti s rozšiřováním NATO.

Fico, kterého slovenská opozice dlouhodobě vinní z opakování ruské propagandy, současně hovořil o tom, že válka na Ukrajině měla své kořeny a příčiny. Zopakoval, že kromě bezpečnostních záruk pro Ukrajinu je třeba se zabývat také zárukami pro Rusko.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po čtvrtečních jednání takzvané koalice ochotných řekl, že 26 zemí přislíbilo své zapojení do jednotek zajišťujících po dojednání míru s Ruskem bezpečnost Ukrajiny a do dalších bezpečnostních garancí. Ruský prezident Vladimir Putin pak řekl, že vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku.

Vstup do EU je v pořádku

Fico na rozdíl od Maďarska, se kterým ho spojuje odmítavý postoj k vojenské pomoci Kyjevu, podporuje ambice Ukrajiny na vstup do Evropské unie. Očekává, že přístupový proces Kyjeva potrvá dlouho, termín možného vstupu Ukrajiny do evropského bloku neodhadl.

Fico po pátečním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zopakoval, že se oba politici liší v názoru na ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a na již ukončený tranzit ruského plynu přes Ukrajinu.

V srpnu ukrajinské útoky vyústily v opakované přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba. Kyjev po loňském vypršení platnosti příslušné smlouvy s Ruskem zase ukončil přepravu ruského plynu přes své území, což Fico dříve kritizoval. Zelenskyj po schůzce s Ficem řekl, že Kyjev je připraven zajistit přepravu ropy a plynu přes své území na Slovensko, pokud nepůjde o ruské suroviny.

