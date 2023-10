Rána pro zahřívaný tabák a vyznavače nikotinu. Stát zakáže další produkty

Vládní daňový balíček postoupil do finále a v pátek o něm budou ve třetím čtení poslanci sněmovny hlasovat. Součástí je i kontroverzní novinka, která zakáže prodej některých ochucených druhů nahřívaného tabáku, který měl motivovat kuřáky klasických cigaret, aby přecházeli na o něco méně rizikové produkty bez dehtu.

Reklama

„K balíčku je to přílepek. Je to zásadní a neočekávaná změna podnikatelského prostředí, která má být účinná tři měsíce od první zmínky o ní. Neproběhlo k ní vůbec žádné jednání, a to ani na výborech. Obsahuje řadu technických nedostatků,” komentuje změnu Jiří Sochor, korporátní manažer společnosti JT International. Zákaz se týká i různých propagačních a bonusových akcí na podporu prodeje ochceného nahřívaného tabáku.

Po zákazu klasických ochucených cigaret tak končí i ochucené nahřívané tabákové náplně. V platnost zákaz vstoupí 23.října 2023. A bude se týkat nejen nejrozšířenějších náplní pro IQOS, ale i konkurenčních GLO nebo PULSE. Z prodeje ovšem nebudou staženy mentolové varianty Turquoise a budou přidány nové varianty, které danou směrnici splňují.

Zákrok Evropské unie

„Zákaz se týká celé Evropské unie, ochucené varianty tak nekoupíte ani v Polsku, netýká se však Ukrajiny, kde bude dostupná celá nabídka,“ uvádí na svých stránkách společnost Philip Morris s tím, že nový zákaz uvádí, že končí startovací sady (například zařízení spolu s pěti náplněmi), slevy a načítání bodů do klubového programu. „Část ochucených náplní navíc v prodeji končí úplně,“ popisuje novinku manažer. Omezení se ale nebude vztahovat na e-commerce, rovněž se nezakáží bylinné zahřívané výrobky. Paradoxně se tak může stát, že výrobci přejdou místo tabáku k plnění čajem na napuštěným nikotinem a příchtí.

Češi mění své kuřácké návyky. Přechod od cigaret k alternativám pokračuje Názory V posledních letech prochází Česko v případě tabákových výrobků nebývalou změnou, která se dá přirovnat k tiché revoluci. Stále více se na úkor klasických cigaret prosazují technologicky modernější alternativy – zařízení na zahřívaný tabák nebo elektronické cigarety a vaporizéry. Je tomu tak zejména u lidí do 35 let. Viliam Buchert Přečíst článek

Nahlédněme ovšem do nedávné doby, kdy vláda prohlašovala pravý opak a o žádných kontroverzních přílepcích nehovořila. Ten se znenadání objevil až ve druhém čtení. Do té doby vládní prohlášení hovořilo na téma řešení problematiky závislostí jinak: „Budeme uplatňovat politiku postavenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, přičemž zajistíme dostatečné financování jak preventivních programů, tak i služeb a regulace návykových látek, které bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Zvýšíme kvalitu legislativy. Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů. Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády.“

Odklon od příchutě

Ve výsledku se ovšem stalo něco úplně jiného, a ti co přešli na užívání ochucených nahřívaných náplní se s nimi již brzy rozloučí. V trafikách se již dle provozovatelů, které server Newstream oslovil, již zmíněné náplně dochzejí a ty nejoblíbenější již zmizely úplně. Lidé se tak předzásobují. Pro přehled, z regálů prodejen tabáku, definitivně zmizí některé náplně Heets a Terea, které patřily k nejoblíbenějším jak u žen, tak mužů.

Jedná se o příchuť borůvkovou, zahradního ovoce bez mentolu, limetkovou, peprmintovou, melounovou a zelené jablko. Zákaz postihne i konkurenční náplně FIIT pro zařízení LIL. V prodeji tak zůstanou pouze varianty s čistým tabákem, praženým tabákem a mentolem. Dle společnosti BAT se nové opatření projeví omezením růstu kategorie zahřívaného tabáku.

Pokles prodejů klasických cigaret ve prospěch méně škodlivých nahřívaných bezdýmných náplní zaznamenala i konkurenční firma Philip Moris. „Tuto lepší volbu, než je pokračování v kouření cigaret, si v Česku a na Slovensku zvolil už téměř jeden milion dospělých kuřáků. Jsme rádi, že téměř tři čtvrtiny z nich můžeme označit za kuřáky bývalé,“ připomněla generální ředitelka Philip Morris Andrey Gontkovičová. Celkový počet uživatelů, v Česku a na Slovensku dominantních bezdýmných výrobků IQOS, se podle firmy v prvním pololetí zvýšil na téměř milion, z toho přibližně 680 tisíc uživatelů přešlo výhradně na IQOS.