Vše se rychle vrací do normálu, říká o návratu manžela z vězení Lucie Křížková

Eva Čerešňáková, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Před kamery tentokrát přišla Lucie Křížková. Bývalá Miss, dnes úspěšná moderátorka a občasná modelka hovoří o návratu svého muže z vězení.

Před dvaceti lety, v jejích osmnácti letech, byla zvolena Miss České republiky. V jejím životě dál převládala především pozitiva. Ta přerušilo v až v roce 2021 nečekané zatčení a uvěznění manžela. Pro matku dvou dětí tak nastala nejnáročnější životní etapa.

David Křížek, jeden z nejúspěšnějších českých jachtařů, byl v tomto roce odsouzen v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva. V případu však sehrál smutnou roli nastrčeného bílého koně, který v podstatě nevěděl, co činí.

Přesto jej neminul trest v délce tří a půl roku. „Vyrovnat se s tím, že manžel nastoupil do vězení, není věc s níž by se člověk vypořádal ze dne na den. Vlastně to trvalo celé dva roky, co byl ve výkonu trestu,“ vzpomíná Lucie na bolestné období.

Z vězení Davida propustili letos koncem dubna na pětiletou podmínku a rodina se začala znovu vracet do normálního života. „Možná už toho čtyřiadvacátého, kdy jsem si ho odvezla, jsem za tím vším udělala tlustou čáru. „Z dřívějška si pamatuji hezké chvíle, co jsme zažili s dětmi a přáteli, na to špatné se snažím rychle zapomenout,“ dodává s tím, že návrat z vězení manželovi ulehčil fakt, že se na něj všichni těšili.

„Vrátil se do milující rodiny, i mezi kamarády. Začal se znovu věnovat aktivitám, které měl rád. Na vězení se také snaží rychle zapomenout,“ popisuje Lucie. Radostné životní období se tak rodině Křížkových rychle vrací.

